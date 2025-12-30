کد خبر: 1337476
رهبر کره‌شمالی از موشک‌اندازهای جدید رونمایی کرد

رهبر کره‌شمالی از موشک‌اندازهای جدیدی رونمایی کرد که به عنوان «ابزار اصلی حمله» ارتش او عمل خواهد کرد.

جوان آنلاین: رسانه دولتی پیونگ‌یانگ امروز (سه‌شنبه) گزارش داد که «کیم جونگ اون» رهبر کره‌شمالی، از کارخانه‌ای که در حال ساخت موشک‌اندازهای چندگانه جدیدی است، بازدید کرده و توانایی آنها را در «نابودی دشمن» در یک حمله متمرکز، مورد تحسین قرار داده است.

به گزارش ایسنا، این کشور هنوز از نظر فنی در جنگ با کره‌جنوبی است و گمان می‌رود حملات «اشباع» زرادخانه توپخانه وسیع آن، در صورت وقوع درگیری، محور استراتژی آن محسوب ‌شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مطالعه در سال ۲۰۲۰ توسط اندیشکده رند ارزیابی کرد که سیستم‌های توپخانه کره‌شمالی در صورت هدف قرار دادن مراکز جمعیتی بزرگ مانند سئول، پایتخت کره‌جنوبی، می‌توانند تنها در یک ساعت ۱۰ هزار تلفات ایجاد کنند.

بازدید کیم از این کارخانه یک روز پس از آن گزارش شد که پیونگ‌یانگ اعلام کرد که آزمایش دو موشک کروز دوربرد استراتژیک را در نمایشی از «آمادگی رزمی» علیه تهدیدات خارجی انجام داده است.

«ابراز اصلی حمله استراتژیک»

به گزارش خبرگزاری مرکزی کره‌شمالی موسوم به «کی‌سی‌ان‌ای»، کیم جونگ اون در این بازدید که با مقامات ارشد برنامه موشکی این کشور همراه بود، گفت که این سیستم تسلیحاتی جدید به عنوان «ابزار اصلی حمله» ارتش او عمل خواهد کرد.

او همچنین گفت که این سیستم‌ها می‌توانند در یک «حمله استراتژیک» - که معمولاً به عنوان حسن تعبیری برای استفاده هسته‌ای است - مورد استفاده قرار گیرند.

کیم جونگ اون، سیستم موشکی چندگانه جدید را به عنوان «یک سیستم تسلیحاتی فوق قدرتمند توصیف کرد زیرا می‌تواند دشمن را از طریق حمله دقیق ناگهانی با دقت بالا و قدرت ویرانگر نابود کند.»

رسانه دولتی کره‌شمالی افزود که این سیستم «در مقادیر زیاد برای حمله متمرکز در عملیات نظامی استفاده خواهد شد.»

تصاویر رسانه‌ دولتی، کیم را در حالی نشان می‌داد که در کنار سیستم‌های موشکی عظیم جدید در یک کارخانه بزرگ با تبلیغات روی دیوارها ایستاده است.

زیردریایی مجهز به بالستیک هسته‌ای

همچنین اولین زیردریایی اختصاصی کره‌شمالی با قابلیت حمل موشک بالستیک (SSBN) با سوخت هسته‌ای، طی پخش تلویزیونی از رسانه دولتی کره‌شمالی که کیم جونگ اون را در حال بازدید از تأسیسات ساخت و ساز نشان می‌داد، رونمایی شد.

این زیردریایی که اولین زیردریایی از نوع خود در خدمت کره‌شمالی است، جهشی عظیم در فناوری نسبت به زیردریایی‌هایی است که در حال حاضر یا قبلاً توسط نیروی دریایی کره‌شمالی اداره می‌شدند، این در حالی است که تمام قایق‌های فعلی یا سابق با سوخت متعارف کار می‌کردند.
زیردریایی هسته‌ای

این زیردریایی که از هر زیردریایی دیگری در خدمت کره‌شمالی بزرگتر است، ادعا می‌شود که بیش از ۸۰۰۰ تُن وزن دارد و وزن اضافی آن احتمالاً به دلیل تشکیلات هسته‌ای و همچنین تسلیحات «موشک‌های استراتژیک» است که به احتمال حمل موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای هسته‌ای توسط این زیردریایی اشاره دارد.

«هونگ سونگ پیو» محقق ارشد موسسه امور نظامی کره، به خبرگزاری فرانسه گفت: «کره‌شمالی اکنون ممکن است در موقعیتی باشد که توانایی خود را برای انجام مأموریت‌های استراتژیک به طور جدی افزایش دهد.»

او افزود: «از دیدگاه کره‌جنوبی، این به معنای افزایش تهدید نظامی از سوی کره‌شمالی است.»

قدرت پیونگ‌یانگ و چالش سئول و واشنگتن

پیونگ‌یانگ همچنین در سال‌های اخیر آزمایش‌های موشکی خود را به طور قابل توجهی افزایش داده است. تحلیلگران مدعی شدند این اقدام با هدف بهبود قابلیت‌های حمله دقیق، به چالش کشیدن ایالات متحده و همچنین کره‌جنوبی و آزمایش سلاح‌ها قبل از صادرات بالقوه آنها به روسیه انجام می‌شود.

همچنین «لیم یول-چول» استاد موسسه مطالعات خاور دور در دانشگاه کیونگنام، به خبرگزاری فرانسه گفت: «به نظر می‌رسد کیم جونگ اون معتقد است که کشورش در بهترین موقعیت برای تسریع ارتقاء نیروهای هسته‌ای و نوسازی سلاح‌های متعارف خود قرار دارد. سامانه‌هایی برای نصب انواع مختلف کلاهک‌های هسته‌ای کوچک بر روی چندین پرتابگر موشک از قبل وجود دارند.»

