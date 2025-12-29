جوان آنلاین:درحالی که وضعیت بارشها در کشور اندکی بهبود یافته است، اما بارندگیها در تهران همچنان نامطلوب است، به گونهای که از ابتدای سال آبی (اول مهرماه) تاکنون تهران فقط ۱۶ میلیمتر بارش دریافت کرده است که نسبت به سال گذشته ۶۹ درصد کاهش را نشان میدهد. همین امر سبب شده سدهای تهران با کاهش شدید آب روبهرو شوند.
در همین زمینه، عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب کشور اظهار داشت: اکنون سدهای تهران به احجام مرده رسیدهاند.
به گزارش اقتصادنیوز؛ وی افزود: حجم مرده آب تعدادی از سدها را نیز پمپاژ کرده و برای آب شرب استفاده میکنیم.
سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: اگر مصرف روزانه تهران را در این روزها ۳۲ متر مکعب در ثانیه در نظر بگیریم، تقریبا نیمی از آن از منابع زیر زمینی برداشت میشود.
بزرگ زاده گفت: نیمی دیگر از منابع سطحی است که بخشی از جریان به هنگام آبی است که وارد سدها میشود، بخشی از احجام مرده سدها است و بخش دیگر از سامانه پشتیبان که خط دوم سد طالقان است استفاده میشود.
وی ادامه داد: گرچه بارشهایی اتفاق افتاد و کمکی هم کرد، اما مطلقا نمیتوان گفت شرایط شکننده آب تهران، البرزو بخشی از قزوین را عبور کردهایم.
سخنگوی صنعت افزود: باید همچنان بحث مدیریت مصرف آب سرلوحه کار همه قرار گیرد و جز مدیریت مصرف راه دیگری وجود ندارد.