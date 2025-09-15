جوان آنلاین: به نقل از شبکه کان، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته است «تزاچی براورمن» رئیس دفتر خود را به عنوان سفیر اسرائیل در انگلیس منصوب کند.
به گزارش ایسنا، پیشتر همزمان با ادامه خبرها درباره رسوایی امنیتی دفتر نتانیاهو، رسانهها خبر دادند که تزاچی براورمن رئیس دفتر نخستوزیر در مرکز این رسوایی قرار دارد.
شبکه اسرائیلی «کان» پیشتر در این رابطه گزارش داده بود براورمن پشت تهدید باج خواهی علیه یک افسر ارتش اسرائیل در دفتر نخستوزیری است و او فیلمهای درگیری یوآو گالانت وزیر جنگ برکنارشده و محافظ دفتر نتانیاهو را برای «اهداف نامشخص» جمعآوری کرده بود.