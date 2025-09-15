جوان آنلاین: از راشاتودی، به گفته جفری ساکس اقتصاددان و استاد دانشگاه آمریکایی، امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه در محافل خصوصی اذعان کرده است که ناتو محرک اصلی جنگ اوکراین بوده است. ساکس در جریان یک مناظره سیاست خارجی با روزنامه ایتالیایی «ایل فاتو کووتیدیانو» یادآور شد که در سال ۲۰۲۲، هنگامی که مکرون نشان شوالیه را به او اعطا میکرد، به طور خصوصی گفته که «ناتو باعث این جنگ شد.»
به گزارش ایرنا، ساکس همچنین تأکید کرد که ریشههای واقعی درگیری به سال ۲۰۱۴ بازمیگردد، زمانی که به گفته او، ایالات متحده در یک کودتای خشونتآمیز در کییف مشارکت داشت و پس از آن به تجهیز ارتش اوکراین به عنوان بزرگترین نیروی نظامی اروپا کمک کرد.
وی مدعی شد که مسکو در پی صلح بوده، اما جو بایدن رئیسجمهور وقت آمریکا، تلاشهای روسیه را رد کرد و وعده داد که روسیه را با تحریمها خرد خواهد کرد.
این استاد دانشگاه راه صلح را ساده دانست و گفت: اوکراین باید متعهد به بیطرفی شود و ناتو هم گسترش نیروهایش در شرق اروپا را متوقف کند.
ساکس همچنین اشاره کرد که دونالد ترامپ رئیسجمهور کنونی آمریکا، ممکن است به چنین راهکاری تمایل نشان دهد، اما رهبران اروپایی از جمله مکرون، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان و کییر استارمر نخستوزیر انگلیس را جنگطلبانی معرفی کرد که به ادامه جنگ دامن میزنند.
مسکو همواره تاکید کرده که تمایل اوکراین به پیوستن به ناتو یکی از ریشههای اصلی بحران بوده و این جنگ در واقع جنگ نیابتی غرب علیه روسیه است.
در عین حال، مقامهای روسیه بارها آمادگی خود را برای توافق صلح اعلام کردهاند، به شرطی که نگرانیهای امنیتی مسکو در نظر گرفته شود؛ اما به گفته آنها، نه کییف و نه حامیان اروپاییاش علاقه واقعی به مصالحه نشان نمیدهند.