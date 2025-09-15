جوان آنلاین: «دیمیتری مدودوف»، معاون شورای امنیت ملی روسیه روز دوشنبه هشدار داد که اگر کشورهای ناتو پهپادهای روسی را بر فراز اوکراین سرنگون کنند، این به معنای «جنگ بین ناتو و روسیه» خواهد بود.
به گزارش تسنیم، به نوشته روزنامه انگلیسی «سان» مدودوف این اقدام محتمل ناتو را به معنای آغاز جنگ جهانی سوم دانست. او پیشنهاد کییف برای منطقه پرواز ممنوع را «تحریکآمیز» و اوکراینیها و حامیان غربی آنها را «احمق» خواند.
«رادوسواف سیکورسکی، وزیر خارجه لهستان بعد از ظهر دوشنبه به وقت تهران گفت: «ما بهعنوان ناتو و اتحادیه اروپا توانایی انجام این کار را داریم، اما این تصمیمی نیست که لهستان بهتنهایی بتواند اتخاذ کند؛ چنین اقدامی تنها با همکاری متحدان ممکن است.»
او با ادعای حملات هوایی روسیه در منطقه افزود: «اگر بتوانیم پهپادها و دیگر اشیای پرنده را فراتر از قلمرو خود هدف قرار دهیم حفاظت از جمعیت مابهطور طبیعی بیشتر خواهد بود اگر اوکراین از ما بخواهد که آنها را در قلمرو خود ساقط کنیم، این برای ما سودمند خواهد بود. اگر نظر شخصی من را بخواهید، باید این گزینه را مدنظر قرار دهیم.»
این در حالی است که «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین بعد از ظهر دوشنبه گفت: «ناتو در حال جنگ با روسیه است. این موضوع کاملاً واضح است و نیازی به اثبات بیشتر ندارد.»
روسیه بارها ائتلاف ناتو به رهبری آمریکا را به تنشزایی در منطقه و ارائه انواع کمکهای نظامی و اطلاعاتی در عرصه جنگ با اوکراین متهم کرده است.