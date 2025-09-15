کد خبر: 1317861
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۸
سیاست » اخبار کلی

محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در نشست ژنو

محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در نشست ژنو نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو روز دوشنبه با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با حضور مقامات قضایی کشورمان، نمایندگان مجلس، کارشناسان بین‌المللی و خانواده‌های قربانیان تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران برگزار و در آن این حملات به‌عنوان نقض آشکار حقوق بین‌الملل محکوم شد.

جوان آنلاین: این نشست به ریاست علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو و با حضور ناصر سراج دبیر ستاد عالی حقوق بشر و معاون بین‌الملل قوه قضائیه، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل، اساتید دانشگاه، سفرا، دیپلمات‌ها و خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی اخیر برگزار شد.

به گزارش ایرنا، ناصر سراج در سخنان خود با اشاره به نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا، از سکوت نهاد‌های بین‌المللی انتقاد و خواستار اقدام فوری برای توقف این جنایات شد. او با بیان اینکه زنان و کودکان قربانیان اصلی این حملات بوده‌اند، شهادت یک کودک دو ماهه، هدف قرار گرفتن زندان اوین و میدان قدس تهران را نمونه‌های آشکار جنایت جنگی دانست و از شورای حقوق بشر و گزارشگران ویژه خواست عاملان این تجاوز را پاسخگو کنند.

علی بحرینی نیز در این نشست با ارائه گزارشی جامع، خواستار محکومیت بین‌المللی این حملات و اقدام فوری نهاد‌های حقوق بشری برای حمایت از قربانیان شد.

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، با یادآوری حضور خانواده‌های قربانیان، بر غیرقانونی بودن این تجاوز تأکید کرد و سیاست‌های رژیم صهیونیستی را تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان دانست. او سکوت و حمایت برخی کشور‌ها را عامل تداوم این جنایات عنوان کرد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شد.

جورج کاترگالوس، کارشناس مستقل در حوزه نظم بین‌المللی، حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا را نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل و تهدیدی علیه نظم جهانی دانست. همچنین رییم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل، و آلفرد دِ زایاس، استاد حقوق بین‌الملل، بر پیامد‌های خطرناک سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه و مغایرت آنها با منشور ملل متحد تأکید کردند.

در این نشست اعلام شد که تجاوزات اخیر به شهادت بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ نفر از جمله ۱۰۲ زن، ۴۵ کودک و ۱۴ نخبه علمی و مجروح شدن بیش از پنج‌هزار و ۶۰۰ غیرنظامی منجر شده است. افزون بر این، ۱۰ هزار واحد مسکونی، ۲۱۰ مرکز تجاری و صنعتی و ۱۷ زیرساخت انرژی به طور گسترده تخریب شده‌اند.

خانواده‌های قربانیان نیز در بخش پایانی نشست به بیان روایت‌های خود پرداختند. رامین هزارجریبی، پدر پارسا هزارجریبی، جوانی ۲۶ ساله که در حمله موشکی به خانه‌اش به شهادت رسید، با فریاد دادخواهی خواستار محاکمه عاملان شد. علی امینی نیز که برادر و برادرزاده‌اش را از دست داده، بر لزوم جلوگیری از قربانی شدن کودکان بی‌گناه تأکید کرد. صدیقی صابر، برادر یکی از دانشمندان هسته‌ای شهید، که در اثر اصابت سه موشک به منزل مسکونی خانواده‌اش ۱۵ تن از نزدیکان خود را از دست داده است، خواستار محاکمه آمران و عاملان رژیم صهیونیستی در محاکم بین‌المللی شد.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، آمریکا ، ژنو
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

دانش هسته‌ای و جمعیت دو بال رشد اقتصادی ایران 

درس‌های اساسی حمله شکست خورده به قطر 

آخرین مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

کار بزرگ آذرپیرا برابر تاجدینوف؛ نماینده ایران فینالیست شد

۳ نکته درباره حمله اسرائیل به قطر؛ نقاب دیپلماسی، حمله به اخوانی‌ها و پایان رویا

تروئیکای اروپایی به نیرو‌های نیابتی آمریکا بدل شدند/ لزوم آمادگی ایران برای بدترین سناریو

جبران قطعی برق و گاز تولیدکنندگان با معافیت مالیاتی 

درد فلسطینیان حال او را در میانه نماز منقلب کرد 

عیار اسنپ‌بک در بازار مکاره غرب 

دل نگرانی آقای نویسنده برای گسست فرهنگی و بحران هویتی 

جهش توانمندی‌های فضایی زیر سایه فشار‌ها

زیرمیزی فاجعه‌بار در نظام سلامت

لیگ برتر روی نوار حاشیه 

ثبت کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در روز‌های پایانی سال آبی

ایران در هفته سوم شهریور ۱۳۳ بار لرزید

نبرد حقوقی مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی 

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

رسانه می‌تواند با تلفیق علم و هنر، ازدواج جوانان را ساده و آگاهانه کند

«افزایش» هم ناکارآمدی وام‌های بانکی را علاج نکرد

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد! 

حمله به قطر برای ترور رهبران حماس نشانگر جنون نتانیاهو و ترامپ است

مکانیسم ماشه، سلاح روانی اروپا و بازار ایران

اهمیت روایت «قدرت و قوت»

امنیت خریدنی نیست

اگر تسهیل نمی‌کنیم؛ مانع ازدواج فرزندان‌مان نشویم

«اجر» ازدواج از دل فداکاری‌ها، همدلی‌ها و سرمایه‌گذاری عاطفی برمی‌خیزد

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط عفو معیاری ۱۴۰۴

۱۴۲ کشور به «اعلامیه نیویورک» درباره راهکار دو دولتی رأی دادند

آیا توافق ایران و آژانس مانع فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌شود؟

«بیمه دریایی» سپر حقوقی تجارت جهانی 

ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد

مخاطرات اقتصادی مکانیسم ماشه قابل مدیریت است

ترور چارلی کرک هدیه‌ای است برای نتانیاهو و ترامپ

دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور مصر

شرافت عربی کجاست؟!

ترور چارلی کرک، کار موساد است؟

ملت و نیرو‌های مسلح ایران در کنار قطر خواهند بود

زمانه ما بیش از هر زمان نیازمند اقتدا به پیام‌آور اخلاق، عدالت و حقوق انسانی است

درباره حمله به قطر! حماس دچار خلا رهبری شد؟

«زنان مقاومت» ترجمان الگوی سوم زن 

شروط سه کشور اروپایی برای تمدید اسنپ بک، غیر عاقلانه بود/ در صورت فعال‌سازی اسنپ‌بک حتما واکنش نشان می‌دهیم؛ گزینه‌ها محدود به خروج از ان‌پی‌تی نیست

از بازگشت تماشایی «کوروش» تا حمایت‌گری به سبک «رسول»

تل‌آویو متهم اول ترور «کرک» 

مدعیانی که در مسیر افول دست و پا می‌زنند

اثر ترور کرک بر سیاست داخلی آمریکا

قانون جنگل در باغ وحش‌ها 

در دسترس‌ترین قهرمانی

آزمونی برای نمایش چهره واقعی

کارمندان ۴ ساعته!

رهبر انصارالله یمن: «جنایت قرن» در غزه در جهان بی‌نظیر است

پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با زن نمونه کارآفرین عشایر/ روسپید مثل سیاه‌چادر
جنگ جهانی اول و جنایات انگلیس در ایران/ مردمی که از گرسنگی می‌مردند!
ساخت‌وساز زیر آوار تورم مصالح
«آلمان» مشتری بزرگ تسلیحات اسرائیل
چین بیمارستان می‌سازد، امریکا پایگاه نظامی
تغییر نظم جهانی با وزارت جنگ؟!
روایت یک بی‌توجهی
آموزش خودمراقبتی کودکان را به تعویق نیندازید!
فیرپلی مالی فوتبال از شعار تا عمل
نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران
«زنان مقاومت» ترجمان الگوی سوم زن 
روایتی از زندگی شهید سعید قره‌داغی/ شهادت با طعم عشق
گفت‌وگوی «جوان» با فرزاد اژدری/ گفتند به جای فیلم کودک، کمدی بساز!
قانون جنگل در باغ وحش‌ها 
بازخوانی یک تجربه تاریخی و تأملی بر اقتضائات امروز
آخرین اخبار