محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در نشست ژنو

نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو روز دوشنبه با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با حضور مقامات قضایی کشورمان، نمایندگان مجلس، کارشناسان بین‌المللی و خانواده‌های قربانیان تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران برگزار و در آن این حملات به‌عنوان نقض آشکار حقوق بین‌الملل محکوم شد.

جوان آنلاین: این نشست به ریاست علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو و با حضور ناصر سراج دبیر ستاد عالی حقوق بشر و معاون بین‌الملل قوه قضائیه، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل، اساتید دانشگاه، سفرا، دیپلمات‌ها و خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی اخیر برگزار شد.

به گزارش ایرنا، ناصر سراج در سخنان خود با اشاره به نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا، از سکوت نهاد‌های بین‌المللی انتقاد و خواستار اقدام فوری برای توقف این جنایات شد. او با بیان اینکه زنان و کودکان قربانیان اصلی این حملات بوده‌اند، شهادت یک کودک دو ماهه، هدف قرار گرفتن زندان اوین و میدان قدس تهران را نمونه‌های آشکار جنایت جنگی دانست و از شورای حقوق بشر و گزارشگران ویژه خواست عاملان این تجاوز را پاسخگو کنند.

علی بحرینی نیز در این نشست با ارائه گزارشی جامع، خواستار محکومیت بین‌المللی این حملات و اقدام فوری نهاد‌های حقوق بشری برای حمایت از قربانیان شد.

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، با یادآوری حضور خانواده‌های قربانیان، بر غیرقانونی بودن این تجاوز تأکید کرد و سیاست‌های رژیم صهیونیستی را تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان دانست. او سکوت و حمایت برخی کشور‌ها را عامل تداوم این جنایات عنوان کرد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شد.

جورج کاترگالوس، کارشناس مستقل در حوزه نظم بین‌المللی، حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا را نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل و تهدیدی علیه نظم جهانی دانست. همچنین رییم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل، و آلفرد دِ زایاس، استاد حقوق بین‌الملل، بر پیامد‌های خطرناک سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه و مغایرت آنها با منشور ملل متحد تأکید کردند.

در این نشست اعلام شد که تجاوزات اخیر به شهادت بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ نفر از جمله ۱۰۲ زن، ۴۵ کودک و ۱۴ نخبه علمی و مجروح شدن بیش از پنج‌هزار و ۶۰۰ غیرنظامی منجر شده است. افزون بر این، ۱۰ هزار واحد مسکونی، ۲۱۰ مرکز تجاری و صنعتی و ۱۷ زیرساخت انرژی به طور گسترده تخریب شده‌اند.

خانواده‌های قربانیان نیز در بخش پایانی نشست به بیان روایت‌های خود پرداختند. رامین هزارجریبی، پدر پارسا هزارجریبی، جوانی ۲۶ ساله که در حمله موشکی به خانه‌اش به شهادت رسید، با فریاد دادخواهی خواستار محاکمه عاملان شد. علی امینی نیز که برادر و برادرزاده‌اش را از دست داده، بر لزوم جلوگیری از قربانی شدن کودکان بی‌گناه تأکید کرد. صدیقی صابر، برادر یکی از دانشمندان هسته‌ای شهید، که در اثر اصابت سه موشک به منزل مسکونی خانواده‌اش ۱۵ تن از نزدیکان خود را از دست داده است، خواستار محاکمه آمران و عاملان رژیم صهیونیستی در محاکم بین‌المللی شد.