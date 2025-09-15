کد خبر: 1317845
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۳
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

حمله صهیونیست‌ها به قطر، تجاوز به دیپلماسی بود

حمله صهیونیست‌ها به قطر، تجاوز به دیپلماسی بود رئیس جمهور در نشست سران کشور‌های اسلامی گفت: تجاوز به قطر حمله‌ای از پیش طراحی شده توسط رژیم صهیونیستی بود که با هدف از بین بردن تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به نسل کشی در غزه انجام شد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در نشست اضطراری سران کشور‌های عربی اسلامی با موضوع حمل رژیم صهیونیستی به قطر گفت: تجاوز گستاخانه نهم سپتامبر ۲۰۲۵ به قطر حمله‌ای از پیش طراحی شده توسط رژیم صهیونیستی بود که با هدف از بین بردن تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به نسل کشی در غزه انجام شد.

به گزارش مهر، وی افزود: این تجاوز به دیپلماسی، بیش از یک جنایت است. این یک اعلام علنی و بی‌شرمانه است که اکنون قدرت نظامی و نه قانون تعیین کننده است.

پزشکیان اظهار کرد: متأسفانه تروریست‌های حاکم بر تل‌آویو با مصونیتی که پس از خیانتی مشابه به دیپلماسی در ژوئن ۲۰۲۵ و با آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه مردم کشور من احساس کردند، جری‌تر شدند. نباید جای هیچ شک و تردیدی باشد که حملات هفته گذشته به دوحه تروریسم محض بود؛ سندی بر اینکه رژیم تل‌آویو هر محدودیت اخلاقی و قانونی را کنار گذاشته است.

وی ادامه داد:، اما بگذارید صریحاً درباره چگونگی رسیدن به این لحظه صحبت کنیم. این حمله از خلأ پدید نیامده است، بلکه نتیجه اجتناب‌ناپذیر دهه‌ها مصونیت رژیم صهیونیستی است که برخی قدرت‌های غربی‌ها، آن را ممکن ساختند. جهان ظرف مدت طولانی شاهد ساخت دژی از حمایت در اطراف این رژیم بود؛ حمایتی که آجر به آجر آن از طریق وتو‌های آمریکا، توافق‌نامه‌های تجاری اروپایی و فلج نظام قضایی و بین‌المللی فراهم شده است.

رئیس‌جمهور کشورمان بیان کرد: در دو سال گذشته غزه جنایات وحشتناکی را تحمل کرده که وجدان بشریت را به سنجه گذاشتند. امروز غزه در آتش می‌سوزد، بیش از ۶۴ هزار فلسطینی در کمتر از دو سال به شهادت رسیدند، کودکان گرسنگی می‌کشند و در همان حال جهان صرفاً به نظاره و ابراز محکومیت بسنده می‌کند.

وی عنوان کرد: دیوان بین‌المللی دادگستری حکم داده که اقدامات رژیم صهیونیستی نسل‌کشی محسوب می‌شود، اما ماشین کشتار همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و اکنون دامان خود را به خاک قطر گسترش داده است، لذا باید مسیر خطرناکی را که با آن رو‌به‌رو هستیم بشناسیم.

رئیس‌جمهور کشورمان گفت: رژیم صهیونیستی اکنون در سال ۲۰۲۵ چند کشور مسلمان را بمباران کرده است. هر حمله به تجاوز این رژیم به عنوان دفاع مشروع توجیه می‌شود و هر بار دوپهلوگویی کشور‌های غربی و حداکثر محکومیت‌های توخالی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: ما همچنین باید از همدستی نام ببریم که این جنایات را ممکن می‌سازد. هنگامی که یک رژیم یاغی تحت هر شرایط، تسلیحات، تأمین مالی و حمایت دیپلماتیک دریافت می‌کند، می‌آموزد که هیچ محدودیتی وجود ندارد. وقتی وتو‌ها و استاندارد‌های دوگانه نظام بین‌الملل را فلج می‌کنند، مصونیت مانند پوسیدگی پخش می‌شود. تاریخ گناه حامیان این تجاوز را به یاد خواهد سپرد.

پزشکیان اظهار کرد: ما به مردم فلسطین و به همه کسانی که به عدالت ایمان دارند دو چیز بدهکاریم؛ صراحت کلام و اقدام. از باب صراحت کلام باید گفت که جنایات رژیم صهیونیستی خطا‌های موردی نیستند، آنها بخشی از دکترین تسلط، پاکسازی و ایجاد ترس‌اند؛ استراتژی پاکسازی قومی، توسعه‌طلبی و تجاوز که با همدستی آمریکا و برخی کشور‌های غربی تقویت می‌شوند.

وی افزود: از باب اقدام باید گفت که کلمات نسل‌کشی را پایان نمی‌دهند. باید متجاوز را منزوی کنیم، تسلیحات و تأمین‌های مالی او را قطع و رهبرانشان را در دادگاه‌های عدالت پاسخگو کنیم، اما این اقدامات بدون وحدت کارآمد نخواهد بود.

رئیس‌جمهور کشورمان گفت: رژیم صهیونیستی روی رقابت‌ها و اولویت‌های متضاد ما حساب کرده است. حمله به دوحه بسیاری از معادلات و تفکرات اشتباه را دگرگون ساخت و نشان داد که هیچ هیچ کشور عربی یا مسلمانی از تجاوز رژیم تل‌آویو در امان نیست؛ فردا می‌تواند نوبت هر یک از پایتخت‌های عربی و اسلامی باشد.

وی تصریح کرد: انتخاب روشن است؛ باید با هم متحد شویم. رسول خدا (ص) در فتح مکه سخنرانی فرمودند و اعلام نمودند که مسلمانان برادر یکدیگر هستند.

پزشکیان اظهار کرد: رژیم صهیونیستی و حامیانش بدانند حمله به دوحه نشانه قدرت نبود، بلکه از سر ناامیدی و استیصال بود. رژیمی که به موقعیت خود اطمینان دارد نیازی به بمباران مذاکره‌کنندگان ندارد. شما [رژیم صهیونیستی]از هر خط قرمزی عبور کرده‌اید، هر منطق و قانونی را نادیده گرفته‌اید، هر اصل رفتار متمدنانه را نقض کرده‌اید؛ اما ناخواسته کار مهم دیگری هم کرده‌اید و اراده جمعی امت اسلامی را بیدار کرده‌اید.

وی افزود: مظلوم‌نمایی و قربانی‌نمایی شما دیگر نخ نما و بی‌اثر شده است. جهان می‌بیند، ضبط می‌کند و به یاد می‌سپارد. رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت، کرامت و آینده ما اعلان جنگ کرده است. ما در پاسخ اعلام می‌کنیم ما مرعوب نخواهیم شد، متفرق نخواهیم شد، ساکت نخواهیم ماند. از خاکستر غزه عدالت برخواهد خواست، از آوار ساختمان‌های تخریب‌شده در دوحه، بیروت، تهران، دمشق و صنعا نظمی نو پدیدار خواهد شد؛ نظمی نه مبتنی بر ریاکاری، بلکه بر وحدت اسلامی، نه برتری‌جویی صهیونیستی بلکه بر برادری و برابری انسانی.

وی ادامه داد: باید مجازات و پاسخگو کردن متجاوزان آغاز شود.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، اسرائیل ، قطر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

دانش هسته‌ای و جمعیت دو بال رشد اقتصادی ایران 

درس‌های اساسی حمله شکست خورده به قطر 

آخرین مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

کار بزرگ آذرپیرا برابر تاجدینوف؛ نماینده ایران فینالیست شد

۳ نکته درباره حمله اسرائیل به قطر؛ نقاب دیپلماسی، حمله به اخوانی‌ها و پایان رویا

تروئیکای اروپایی به نیرو‌های نیابتی آمریکا بدل شدند/ لزوم آمادگی ایران برای بدترین سناریو

جبران قطعی برق و گاز تولیدکنندگان با معافیت مالیاتی 

درد فلسطینیان حال او را در میانه نماز منقلب کرد 

عیار اسنپ‌بک در بازار مکاره غرب 

دل نگرانی آقای نویسنده برای گسست فرهنگی و بحران هویتی 

جهش توانمندی‌های فضایی زیر سایه فشار‌ها

زیرمیزی فاجعه‌بار در نظام سلامت

لیگ برتر روی نوار حاشیه 

ثبت کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در روز‌های پایانی سال آبی

ایران در هفته سوم شهریور ۱۳۳ بار لرزید

نبرد حقوقی مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی 

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

رسانه می‌تواند با تلفیق علم و هنر، ازدواج جوانان را ساده و آگاهانه کند

«افزایش» هم ناکارآمدی وام‌های بانکی را علاج نکرد

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد! 

حمله به قطر برای ترور رهبران حماس نشانگر جنون نتانیاهو و ترامپ است

مکانیسم ماشه، سلاح روانی اروپا و بازار ایران

اهمیت روایت «قدرت و قوت»

امنیت خریدنی نیست

اگر تسهیل نمی‌کنیم؛ مانع ازدواج فرزندان‌مان نشویم

«اجر» ازدواج از دل فداکاری‌ها، همدلی‌ها و سرمایه‌گذاری عاطفی برمی‌خیزد

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط عفو معیاری ۱۴۰۴

۱۴۲ کشور به «اعلامیه نیویورک» درباره راهکار دو دولتی رأی دادند

آیا توافق ایران و آژانس مانع فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌شود؟

«بیمه دریایی» سپر حقوقی تجارت جهانی 

ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد

مخاطرات اقتصادی مکانیسم ماشه قابل مدیریت است

ترور چارلی کرک هدیه‌ای است برای نتانیاهو و ترامپ

دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور مصر

شرافت عربی کجاست؟!

ترور چارلی کرک، کار موساد است؟

ملت و نیرو‌های مسلح ایران در کنار قطر خواهند بود

زمانه ما بیش از هر زمان نیازمند اقتدا به پیام‌آور اخلاق، عدالت و حقوق انسانی است

درباره حمله به قطر! حماس دچار خلا رهبری شد؟

«زنان مقاومت» ترجمان الگوی سوم زن 

شروط سه کشور اروپایی برای تمدید اسنپ بک، غیر عاقلانه بود/ در صورت فعال‌سازی اسنپ‌بک حتما واکنش نشان می‌دهیم؛ گزینه‌ها محدود به خروج از ان‌پی‌تی نیست

از بازگشت تماشایی «کوروش» تا حمایت‌گری به سبک «رسول»

تل‌آویو متهم اول ترور «کرک» 

مدعیانی که در مسیر افول دست و پا می‌زنند

اثر ترور کرک بر سیاست داخلی آمریکا

قانون جنگل در باغ وحش‌ها 

در دسترس‌ترین قهرمانی

آزمونی برای نمایش چهره واقعی

کارمندان ۴ ساعته!

رهبر انصارالله یمن: «جنایت قرن» در غزه در جهان بی‌نظیر است

پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با زن نمونه کارآفرین عشایر/ روسپید مثل سیاه‌چادر
جنگ جهانی اول و جنایات انگلیس در ایران/ مردمی که از گرسنگی می‌مردند!
ساخت‌وساز زیر آوار تورم مصالح
«آلمان» مشتری بزرگ تسلیحات اسرائیل
چین بیمارستان می‌سازد، امریکا پایگاه نظامی
تغییر نظم جهانی با وزارت جنگ؟!
روایت یک بی‌توجهی
آموزش خودمراقبتی کودکان را به تعویق نیندازید!
فیرپلی مالی فوتبال از شعار تا عمل
نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران
«زنان مقاومت» ترجمان الگوی سوم زن 
روایتی از زندگی شهید سعید قره‌داغی/ شهادت با طعم عشق
گفت‌وگوی «جوان» با فرزاد اژدری/ گفتند به جای فیلم کودک، کمدی بساز!
قانون جنگل در باغ وحش‌ها 
بازخوانی یک تجربه تاریخی و تأملی بر اقتضائات امروز
آخرین اخبار