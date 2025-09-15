جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در نشست اضطراری سران کشورهای عربی اسلامی با موضوع حمل رژیم صهیونیستی به قطر گفت: تجاوز گستاخانه نهم سپتامبر ۲۰۲۵ به قطر حملهای از پیش طراحی شده توسط رژیم صهیونیستی بود که با هدف از بین بردن تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به نسل کشی در غزه انجام شد.
به گزارش مهر، وی افزود: این تجاوز به دیپلماسی، بیش از یک جنایت است. این یک اعلام علنی و بیشرمانه است که اکنون قدرت نظامی و نه قانون تعیین کننده است.
پزشکیان اظهار کرد: متأسفانه تروریستهای حاکم بر تلآویو با مصونیتی که پس از خیانتی مشابه به دیپلماسی در ژوئن ۲۰۲۵ و با آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه مردم کشور من احساس کردند، جریتر شدند. نباید جای هیچ شک و تردیدی باشد که حملات هفته گذشته به دوحه تروریسم محض بود؛ سندی بر اینکه رژیم تلآویو هر محدودیت اخلاقی و قانونی را کنار گذاشته است.
وی ادامه داد:، اما بگذارید صریحاً درباره چگونگی رسیدن به این لحظه صحبت کنیم. این حمله از خلأ پدید نیامده است، بلکه نتیجه اجتنابناپذیر دههها مصونیت رژیم صهیونیستی است که برخی قدرتهای غربیها، آن را ممکن ساختند. جهان ظرف مدت طولانی شاهد ساخت دژی از حمایت در اطراف این رژیم بود؛ حمایتی که آجر به آجر آن از طریق وتوهای آمریکا، توافقنامههای تجاری اروپایی و فلج نظام قضایی و بینالمللی فراهم شده است.
رئیسجمهور کشورمان بیان کرد: در دو سال گذشته غزه جنایات وحشتناکی را تحمل کرده که وجدان بشریت را به سنجه گذاشتند. امروز غزه در آتش میسوزد، بیش از ۶۴ هزار فلسطینی در کمتر از دو سال به شهادت رسیدند، کودکان گرسنگی میکشند و در همان حال جهان صرفاً به نظاره و ابراز محکومیت بسنده میکند.
وی عنوان کرد: دیوان بینالمللی دادگستری حکم داده که اقدامات رژیم صهیونیستی نسلکشی محسوب میشود، اما ماشین کشتار همچنان به کار خود ادامه میدهد و اکنون دامان خود را به خاک قطر گسترش داده است، لذا باید مسیر خطرناکی را که با آن روبهرو هستیم بشناسیم.
رئیسجمهور کشورمان گفت: رژیم صهیونیستی اکنون در سال ۲۰۲۵ چند کشور مسلمان را بمباران کرده است. هر حمله به تجاوز این رژیم به عنوان دفاع مشروع توجیه میشود و هر بار دوپهلوگویی کشورهای غربی و حداکثر محکومیتهای توخالی را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: ما همچنین باید از همدستی نام ببریم که این جنایات را ممکن میسازد. هنگامی که یک رژیم یاغی تحت هر شرایط، تسلیحات، تأمین مالی و حمایت دیپلماتیک دریافت میکند، میآموزد که هیچ محدودیتی وجود ندارد. وقتی وتوها و استانداردهای دوگانه نظام بینالملل را فلج میکنند، مصونیت مانند پوسیدگی پخش میشود. تاریخ گناه حامیان این تجاوز را به یاد خواهد سپرد.
پزشکیان اظهار کرد: ما به مردم فلسطین و به همه کسانی که به عدالت ایمان دارند دو چیز بدهکاریم؛ صراحت کلام و اقدام. از باب صراحت کلام باید گفت که جنایات رژیم صهیونیستی خطاهای موردی نیستند، آنها بخشی از دکترین تسلط، پاکسازی و ایجاد ترساند؛ استراتژی پاکسازی قومی، توسعهطلبی و تجاوز که با همدستی آمریکا و برخی کشورهای غربی تقویت میشوند.
وی افزود: از باب اقدام باید گفت که کلمات نسلکشی را پایان نمیدهند. باید متجاوز را منزوی کنیم، تسلیحات و تأمینهای مالی او را قطع و رهبرانشان را در دادگاههای عدالت پاسخگو کنیم، اما این اقدامات بدون وحدت کارآمد نخواهد بود.
رئیسجمهور کشورمان گفت: رژیم صهیونیستی روی رقابتها و اولویتهای متضاد ما حساب کرده است. حمله به دوحه بسیاری از معادلات و تفکرات اشتباه را دگرگون ساخت و نشان داد که هیچ هیچ کشور عربی یا مسلمانی از تجاوز رژیم تلآویو در امان نیست؛ فردا میتواند نوبت هر یک از پایتختهای عربی و اسلامی باشد.
وی تصریح کرد: انتخاب روشن است؛ باید با هم متحد شویم. رسول خدا (ص) در فتح مکه سخنرانی فرمودند و اعلام نمودند که مسلمانان برادر یکدیگر هستند.
پزشکیان اظهار کرد: رژیم صهیونیستی و حامیانش بدانند حمله به دوحه نشانه قدرت نبود، بلکه از سر ناامیدی و استیصال بود. رژیمی که به موقعیت خود اطمینان دارد نیازی به بمباران مذاکرهکنندگان ندارد. شما [رژیم صهیونیستی]از هر خط قرمزی عبور کردهاید، هر منطق و قانونی را نادیده گرفتهاید، هر اصل رفتار متمدنانه را نقض کردهاید؛ اما ناخواسته کار مهم دیگری هم کردهاید و اراده جمعی امت اسلامی را بیدار کردهاید.
وی افزود: مظلومنمایی و قربانینمایی شما دیگر نخ نما و بیاثر شده است. جهان میبیند، ضبط میکند و به یاد میسپارد. رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت، کرامت و آینده ما اعلان جنگ کرده است. ما در پاسخ اعلام میکنیم ما مرعوب نخواهیم شد، متفرق نخواهیم شد، ساکت نخواهیم ماند. از خاکستر غزه عدالت برخواهد خواست، از آوار ساختمانهای تخریبشده در دوحه، بیروت، تهران، دمشق و صنعا نظمی نو پدیدار خواهد شد؛ نظمی نه مبتنی بر ریاکاری، بلکه بر وحدت اسلامی، نه برتریجویی صهیونیستی بلکه بر برادری و برابری انسانی.
وی ادامه داد: باید مجازات و پاسخگو کردن متجاوزان آغاز شود.