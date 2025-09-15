قتل برادر در تهران؛ سناریوی زورگیری ساختگی فاش شد

جسد مرد ۶۵ ساله‌ای که به قتل رسیده بود، در یکی از بیمارستان‌های غرب تهران پیدا شد. تحقیقات پلیس پس از هشت ماه، فاش کرد که او به دست برادر خود و به دلیل اختلافات مالی و شخصی به قتل رسیده است.

جوان آنلاین: بیست و پنجم اسفندماه سال ۱۴۰۳ بود که مرگ مشکوک مرد سالخورده‌ای در یکی از بیمارستان‌های غرب تهران به بازپرس کشیک قتل گزارش داده شد.

به گزارش تسنیم، طولی نکشید که ماجرای این مرگ مشکوک در بی‌سیم کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ پیچید و خیلی زود تیم بررسی صحنه جرم راهی سردخانه بیمارستان شد و جسد مرد حدوداً ۶۵ ساله‌ای را مشاهده کرد که به قتل رسیده بود؛ بررسی‌های اولیه نشان می‌داد مقتول توسط برادرش به بیمارستان منتقل شده و آنها در یکی از برج‌های چیتگر زندگی می‌کنند.

خیلی زود برادر مقتول هدف تحقیق قرار گرفت و ماجرا را این‌طور توضیح داد: برادرم به‌خاطر بیماری ذهنی‌اش نیاز به مراقبت داشت. با او به ایران‌مال رفته بودیم، اما هنگام بازگشت از سوی چند زورگیر مورد سرقت قرار گرفتیم که برادرم در این جریان هدف ضرب‌وجرح آنها قرار گرفت و حالش بد شد. من نیز او را به بیمارستان آوردم، اما اقدامات پزشکی فایده‌ای نداشت و او به کام مرگ فرو رفت.

بدین ترتیب پرونده برای شناسایی سارقان وارد فاز جنایی و بردار مقتول به عنوان تنها مظنون پرونده، بازداشت شد. تحقیقات ادامه داشت تا اینکه یکی از اقوام نزدیک مقتول به اداره آگاهی مراجعه کرد و از اختلافات مالی و ملکی این دو برادر پرده برداشت؛ همین سرنخ شک کارآگاهان را برانگیخت.

کارآگاهان در گام بعدی راهی ایران‌مال شدند و با بازبینی دوربین‌های مداربسته پی بردند هیچ‌گونه زورگیری رخ نداده و این یک سناریوی ساختگی از سوی برادر مقتول بوده است که در ادامه با دستور قضایی بازداشت شد.

متهم که در جریان بازجویی‌ها منکر هرگونه اختلاف با برادر خود بود، با مواجهه با مدارک موجود در پرونده، پس از هشت ماه ــ صبح امروز ــ به ارتکاب جنایتی هولناک اعتراف کرد و عنوان داشت برادر خود را به‌خاطر اختلافات شخصی در داخل حمام به قتل رسانده و سپس قصد داشته با طراحی یک سناریوی ساختگی پلیس را گمراه کند، اما ناکام مانده است.

پس از پایان تحقیقات میدانی در صحنه جرم، کارآگاهان مأموریت یافتند تا با اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات خود را در رابطه با این پرونده ادامه دهند.

با دستور بازپرس ویژه قتل، متهم جهت روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و تحقیقات همچنان ادامه دارد.