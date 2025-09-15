دعوت از علیرضا دبیر برای رفتن به سیدآباد

جوان آنلاین: سومین رویداد سینماتک انقلاب با اکران مستند «شگرد» در سینمابهمن تهران برگزار شد. «شگرد» به تهیهکنندگی و کارگردانی جعفر صادقی محصول مرکز مستند سوره با رویکرد فراتهران است و با زاویه دیدی متفاوت سراغ داستان تأسیس باشگاه کشتی «اندیشه» در روستای سیدآباد رفته است.
جواد اندیشه مربی کشتی منطقه محروم سیدآباد گنبدکاووس در رویداد سینماتک انقلاب با توجه به انگیزه اصلی خود برای ساخت باشگاه اندیشه، گفت: «هدف ما از ابتدا این بود که هیچ نوجوانی در محله سیدآباد به دلیل مشکلات مالی از ورزش محروم نشود. بیش از ۹۰ درصد ساکنان این منطقه از قشر مستضعف هستند و امکان دسترسی به امکانات ورزشی در نقاط دیگر برای آنها فراهم نبود و همین موضوع، انگیزه اصلی من برای راهاندازی باشگاه ورزشی شد.»
وی افزود: «راه دشواری را پشت سر گذاشتیم حتی سالها اجازه عکاسی و ثبت تصویر از فعالیتهای باشگاه را نمیدادیم تا کار ما بدون هیاهو و صرفاً بر پایه تلاش پیش برود. در نهایت مجبور شدم زمین مسکونی خود را بفروشم و تمام سرمایه زندگیام را برای ساخت این باشگاه صرف کنم. ساخت سالن بارها با طوفان و تخریب روکشها مواجه شد، اما با دست خالی و کمک نوجوانان محله دوباره آن را برپا کردیم.»
این مربی کشتی در پاسخ به سوالی در مورد صحنههای ضبط شده در این مستند گفت: «بخش زیادی از صحنههایی که در مستند دیدید، صحنهها و اتفاقات واقعی است. فکر میکنم که همین موضوع به باورپذیری فیلم کمک کرده است. این را هم بگوم که ساخت چنین مستندی اگرچه دشوار است، اما باید این را هم قبول کنیم که خیلی از حرفها و دغدغه هایمان را نمیشود در یک مستند جا داد.»
اندیشه با اشاره به رایگان بودن فعالیتهای باشگاه، تصریح کرد: «از همان ابتدا تصمیم گرفتیم هیچ شهریهای دریافت نشود و حتی برای کفش و لباس ورزشی نیز تلاش کردیم بچهها دغدغهای نداشته باشند. در آن منطقه شرایط به گونهای است که برخی از خانوادهها بهسختی هزینههای اولیه زندگی را تأمین میکنند و اصلا ورزش در سبد زندگی آنها جایی ندارد؛ ما تلاش کردیم باشگاه اندیشه به معنای واقعی کلمه خانه دوم بچهها باشد.»
او ادامه داد: «باشگاه اندیشه صرفاً یک سالن تمرین نیست؛ برای بسیاری از بچهها مثل خانه است. برخی از نوجوانان پس از اختلاف و مشکلات خانوادگی، پناه خود را در باشگاه پیدا میکنند. خانوادهها نیز با اعتماد کامل فرزندانشان را به اینجا میسپارند. برای ما مهم است که این پناهگاه برای همه رایگان باشد و در ورودی باشگاه شعاری نصب کردهایم به این مضمون که هیچ نوجوانی به دلیل فقر مالی نباید از ورزش محروم شود. این شعار برای ما یک اصل است.»
مدیر باشگاه اندیشه با بیان اینکه فعالیتهای این باشگاه محدود به کشتی نمانده است، خاطرنشان کرد: «امروز بیش از ۱۵۰ دختر در محلههای اطراف با لباس تکواندو تمرین میکنند. این دستاورد بزرگ نشان میدهد که ورزش میتواند امید و نشاط را به محلههای کمبرخوردار بیاورد.»
او درباره تأثیر اجتماعی یک باشگاه ورزشی در منطقهای کم برخوردار گفت: «بر اساس آمار، نرخ آسیبهای اجتماعی در منطقه سیدآباد تا ۹۰ درصد کاهش یافته است. نوجوانان مسیر سالمی برای رشد یافتهاند و حتی اگر به مدال جهانی و المپیک نرسند همین که آیندهای روشن و دور از آسیبها برای خود بسازند، موفقیت بزرگی است.»
اندیشه همچنین از مشکلات جدی زیرساختی سخن گفت و توضیح داد: «باشگاه هنوز امکانات اولیه مثل آبسردکن یا سیستم تهویه ندارد. بعد از موفقیتهایی که این مستند داشت و دیده شدن باشگاه اندیشه، مسئولان آمدند و وعدههای بسیاری دادند، اما در عمل، حمایت چشمگیری ندیدهایم. در گرمای ۴۵ درجه و سرمای زمستان، ۱۲۰ تا ۱۳۰ نوجوان روی تشک تمرین میکنند؛ این ظرفیت نشان میدهد اگر حداقل یک سرپناه مناسب فراهم شود، توان باشگاه چند برابر خواهد شد.»
وی در ادامه با اشاره به بازتاب رسانهای مستند ساختهشده از فعالیتهای باشگاه، گفت: «پخش این مستند باعث شد باشگاه شناختهتر شود و تعداد علاقهمندان افزایش یابد. اما واقعیت این است که به دلیل کمبود امکانات نمیتوانیم پذیرای همه باشیم و این مسئله برای ما چالش برانگیز است.»
این مربی کشتی درباره انتظار یا درخواستش از علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، بیان کرد: «سالهاست بدون هیچ حمایتی کار کردهایم و بارها تلاش کردیم شرایط سخت باشگاه را به اطلاع برسانیم. فکر میکنم آن چیزی که آقای دبیر مدنظرشان است اینکه مثلا شاگردانتان در مسابقات کشوری کجا هستند؟ چندتا مدال آوردهاند؟ اما تنها چیزی که میخواهم این است که یک بار از باشگاه ما دیدن کنند. فقط یک بار بیاید و شرایط واقعی را با چشمان خودشان ببینند. وقتی میگوئیم در پایین شهر سیدآباد هستیم همه چیز خودش مشخص و واضح است. ما حتی یک آبسردکن ساده هم نداریم. من از او نمیخواهم پول بدهد، فقط بیاید و ببیند که بچههای این محله با چه امکانات محدودی چقدر عشق و انگیزه دارند. اگر بیاید و واقعیت را ببیند، مطمئنم که خودش تصمیم درست را خواهد گرفت.»
کاراکتر اصلی مستند «شگرد» در باره آینده باشگاه ورزشی خود در منطقه سیدآباد گفت: «برنامههایی مانند ایجاد خوابگاه و سونا برای ورزشکاران در نظر داریم. باور دارم نوجوانانی که امروز در باشگاه اندیشه تمرین میکنند در آینده به تیمهای لیگ و حتی تیم ملی راه پیدا خواهند کرد و موفقیت آنها، موفقیت ما و آن محله خواهد بود.»
سینماتک انقلاب رویدادی است که به همت موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز برگزار میشود. این دورهمی سینمایی این امکان را برای نوجوانها فراهم میکند تا علاوه بر تماشای آثار دغدغهمند سینمای ایران به بحث و تبادل نظر در مورد آن بپردازند. نوجوانها و مشخصا دانشآموزان رشته علوم انسانی این فرصت را دارند که با حضور در دورههای بعدی این رویداد، به جمع اعضای باشگاه مخاطبان سینماتک انقلاب اضافه شوند.