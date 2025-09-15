اردوغان: نتانیاهو قصد دارد منطقه را به هرج و مرج بکشاند

اردوغان در نشست اضطراری سران کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی درباره تجاوز اخیر صهیونیست‌ها به دوحه گفت: نتانیاهو قصد دارد با ادامه قتل عام مردم فلسطین، منطقه را به هرج و مرج بکشاند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه امروز دوشنبه در نشست اضطراری سران کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در حمایت از دولت قطر در برابر حمله اخیر اشغالگران صهیونیست به دوحه در سخنانی اعلام کرد: تشدید تجاوز اسرائیل تهدیدی مستقیم برای منطقه ما است.

به گزارش مهر، رئیس‌جمهور ترکیه در این خصوص ادامه داد: تجاوز اسرائیل به قطر یعنی کشور میانجی صلح (میان اشغالگران صهیونیست و مقاومت فلسطین، حماس) نیز کشیده شد. امیدوارم تصمیمات امروز ما به یک بیانیه مکتوب خطاب به تمام جهان تبدیل شود. مشخص شده است که نتانیاهو قصد دارد قتل عام مردم فلسطین را ادامه دهد و منطقه را به هرج و مرج بکشاند.

«رجب طیب اردوغان» گفت: سیاستمداران اسرائیلی در حال تکرار توهماتشان در مورد به اصطلاح اسرائیل بزرگ هستند.

وی در ادامه ادعا کرد: ما به عنوان ترکیه، طی ۱.۵ سال گذشته تمام روابط تجاری خود را با اسرائیل متوقف کرده‌ایم!