تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۶
۱۱۳ شی تاریخی در فریدونکنار کشف شد

۱۱۳ شی تاریخی در فریدونکنار کشف شد فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از کشف ۱۱۳ شی تاریخی فرهنگی در شهرستان فریدونکنار خبر داد

جوان آنلاین: سرهنگ محمدرضا کردان روز دوشنبه در نشست شورای اقتصادی مازندران در ساری گفت: در پی گزارش میراث‌بانان افتخاری مبنی بر نگهداری اشیای تاریخی توسط فردی با هویت مشخص در منزل شخصی خود در فریدونکنار، مأموران یگان حفاظت با همکاری پلیس آگاهی و هماهنگی مقام قضایی، از محل مورد نظر بازدید کردند و موفق به کشف و ضبط ۱۱۳ قطعه شیء تاریخی شدند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: اشیای مکشوفه شامل سکه‌های طلا، نقره و مس، گردنبند، گوشواره، خنجر و سنگ‌های قدیمی مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی است که ارزش فرهنگی و باستانی قابل توجهی دارند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مازندران ادامه داد: در این عملیات، سه نفر دستگیر و متهمان برای تحقیقات فنی و طی مراحل قضایی به پلیس آگاهی شهرستان فریدونکنار و دادسرای عمومی و انقلاب معرفی شدند.

کردان، از همکاری مؤثر دادستانی و فرماندهی انتظامی شهرستان فریدونکنار در اجرای این عملیات قدردانی کرد.

