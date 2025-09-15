۱۱۳ شی تاریخی در فریدونکنار کشف شد

جوان آنلاین: سرهنگ محمدرضا کردان روز دوشنبه در نشست شورای اقتصادی مازندران در ساری گفت: در پی گزارش میراثبانان افتخاری مبنی بر نگهداری اشیای تاریخی توسط فردی با هویت مشخص در منزل شخصی خود در فریدونکنار، مأموران یگان حفاظت با همکاری پلیس آگاهی و هماهنگی مقام قضایی، از محل مورد نظر بازدید کردند و موفق به کشف و ضبط ۱۱۳ قطعه شیء تاریخی شدند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: اشیای مکشوفه شامل سکههای طلا، نقره و مس، گردنبند، گوشواره، خنجر و سنگهای قدیمی مربوط به دورههای مختلف تاریخی است که ارزش فرهنگی و باستانی قابل توجهی دارند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی مازندران ادامه داد: در این عملیات، سه نفر دستگیر و متهمان برای تحقیقات فنی و طی مراحل قضایی به پلیس آگاهی شهرستان فریدونکنار و دادسرای عمومی و انقلاب معرفی شدند.
کردان، از همکاری مؤثر دادستانی و فرماندهی انتظامی شهرستان فریدونکنار در اجرای این عملیات قدردانی کرد.