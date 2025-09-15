جوان آنلاین: نمایش «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» به نویسندگی و کارگردانی مسعود موسوی، از ۲۸ شهریور ماه در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر روی صحنه میرود.
مسعود موسوی پس از اجرای نمایش «دستهای آلوده» با نمایش «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» با گروهی از بازیگران جوان، پس از ۵ سال به تالار قشقایی باز میگردد و روایتی متفاوت از اعترافات افراد در آخرین ساعتهای زندگی و پایان دنیا را در قالب یک کمدی گروتسک برای مخاطب خود به تصویر میکشد.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «خدایا نذار بعد مرگم همسرم سر قبرم گریه کنه؛ چون اصلا نقش بازی کردن بلد نیست...»
نگین ابدالی، پویا اسکندرزادگان، امین بشارتی، سید پویا بیکی، وحید ذات عجم، فرزانه رضایی، فریما رئوفی، نگین زینی وند، سهیل ساعی، محمدامین عرب سالاری، یلدا فاطمی و کیمیا هوشمند گروه بازیگران این اثر را تشکیل میدهند.
«یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» از جمعه ۲۸ شهریور ماه ساعت ۲۰ اجرای خود را در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر آغاز میکند و پیشفروش بلیتهای سه روز نخست آن در سایت تیوال در دسترس است.