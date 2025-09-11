نخست وزیر پاکستان خواستار اتحاد مسلمانان علیه تجاوز صهیونیستی شد

نخست وزیر پاکستان در سفری به قطر برای اعلام «همبستگی» پس از حملات هوایی اسرائیل به مقامات حماس در دوحه، تأکید کرد: «تجاوز آشکار اسرائیل در خاورمیانه باید متوقف شود و امت (مسلمانان) در مواجهه با تحریکات اسرائیل به وحدت در صفوف خود نیاز دارد.»

جوان آنلاین: تلویزیون دولتی پاکستان گفت: شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان این اظهارات را در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، بیان کرد.

به گزارش ایسنا، جنگنده‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه حملات هوایی را علیه رهبری حماس در دوحه انجام دادند و پنج عضو این گروه را کشتند. رهبری حماس از این حمله جان سالم به در برد، حمله‌ای که محکومیت جهانی را به دنبال داشت و اسرائیل را به دلیل نقض حاکمیت قطر مورد انتقاد قرار داد.

شریف گفت: «چنین اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل آشکارا با هدف تضعیف ثبات منطقه‌ای و تهدید تلاش‌های دیپلماتیک و بشردوستانه جاری انجام شده است.»

قطر در ۱۴ و ۱۵ سپتامبر میزبان یک اجلاس اضطراری عربی-اسلامی برای بحث در مورد حمله اسرائیل به دوحه خواهد بود.

وزیر دفاع و وزیر امور خارجه، شریف را همراهی می‌کنند.

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که این سفر «بر حمایت بی‌چون و چرای پاکستان از امنیت و حاکمیت قطر و تعهد آن به صلح و ثبات در خاورمیانه تأکید می‌کند.»

نخست‌وزیر پاکستان از «نقش مسئولانه، سازنده و میانجیگرانه‌ی قطر در تلاش‌ها برای برقراری صلح در غزه» تقدیر کرد.

کمی پس از حملات اسرائیل به دوحه، شریف گفت که پاکستان به درخواست قطر خواستار تشکیل جلسه‌ی اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شده است.