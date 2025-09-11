امیر قطر امروز در دوحه پیام شفاهی رئیس‌جمهور مصر، را دریافت کرد؛ پیامی که حاوی اعلام همبستگی کامل مصر با قطر و محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به دوحه بود.

جوان آنلاین: خبرگزاری رسمی قطر (قنا) گزارش داد که تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر امروز در دفتر خود در دیوان امیری میزبان بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر بود.

به گزارش ایرنا، طبق این گزارش، عبدالعاطی حامل پیام شفاهی عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، خطاب به امیر قطر بود.

در این پیام، رئیس‌جمهور مصر بر موضع قاهره در مخالفت با هرگونه اقدامی که امنیت، ثبات و حاکمیت قطر را هدف قرار دهد، تأکید کرده و حمله «خائنانه» رژیم صهیونیستی به دوحه را محکوم کرد.

السیسی در پیام خود این اقدام را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانسته و حمایت کامل مصر از هر تصمیمی که قطر در این زمینه اتخاذ کند را اعلام کرده است.

امیر قطر نیز در پاسخ، از مواضع برادرانه و حمایتی قاهره قدردانی کرد.

در این دیدار، دو طرف علاوه بر بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، روابط دوجانبه میان قطر و مصر و راه‌های تقویت و گسترش آن را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.

امیر قطر همچنین امروز میزبان نخست‌وزیر پاکستان در دفتر خود بود