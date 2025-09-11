صعود تیم کانوپولو ایران به یک چهارم نهایی آسیا

جوان آنلاین: در ادامه مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا تیم جوانان ایران با برتری ۶ بر صفر مقابل سنگاپور جواز صعود به یک چهارم نهایی این رقابت‌ها را به دست آورد.

به گزارش ایرنا، در این رقابت آرشام حیدرپور ٢ گل، امیررضا کیانی ٢ گل، آرش عراقی و محی‌الدین کریمی برای ایران گلزنی کردند، بر این است تیم ایران به عنوان تیم دوم از گروه خود صعود و صبح فردا در دور یک‌چهارم نهایی به مصاف چین خواهد رفت.

این تیم با ترکیب آرشام حیدرپور، آریان نصیری، سپنتا محسنی، آرش عراقی، پرهام نوری، امیررضا کیانی، نیما رازدشت و محی‌الدین کریمی با هدایت اشکان صیادی و مصطفی حق‌جو در رقابت‌ها شرکت کرده است.