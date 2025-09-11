فرماندهی انتظامی شهرستان فردیس از دستگیری چهار سارق حرفه‌ای خبر داد که به سرقت ۵۴ خودرو و محتویات آنها اعتراف کرده‌اند.

جوان آنلاین: سرهنگ فرج‌الله اسداللهی اعلام کرد: پیرو وقوع چندین فقره سرقت خودرو و محتویات آن، مأموران پلیس آگاهی اقدامات ویژه‌ای برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز کردند پس از کسب مجوز قضائی در یک عملیات غافلگیرانه این افراد در محل سکونت خود دستگیر شدند.

به گزارش مهر، اسداللهی همچنین به اعترافات این سارقان اشاره کرد و گفت: در جریان بازجویی‌ها، آنها به ۴ فقره سرقت خودرو و ۵۰ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کردند. پرونده این سارقان برای بررسی بیشتر به مراجع قضائی ارسال شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس همچنین از شهروندان درخواست کرد که خودرو‌های خود را با وسایل ایمنی نظیر دزدگیر و قفل‌های مختلف مجهز کنند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، سریعاً با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند تا پلیس بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.