کد خبر: 1317164
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۲
جامعه » اخبار كلی
ذوالفقاری:

دشمن مشترک ایران و عراق مشغول طراحی راهبرد‌های جدید است

دشمن مشترک ایران و عراق مشغول طراحی راهبرد‌های جدید است دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اینکه همکاری ایران و عراق در مواجهه با بلای موادمخدر ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، گفت: دشمن مشترک ما در حال حاضر مشغول طراحی راهبرد‌های جدید است.

جوان آنلاین: حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و هیأت همراه به دعوت وزیر بهداشت عراق؛ که مسئولیت کمیسیون ملی مبارزه با مواد مخدر این کشور را برعهده دارد، به منظور شرکت در دومین نشست کمیته مشترک مبارزه با مواد مخدر دو کشور، به عراق سفر کرده‌اند.

به گزارش مهر، وی در دومین روز از حضور خود در کشور عراق، در دومین نشست کمیته مشترک مبارزه با مواد مخدر دو کشور شرکت کرد.

ذوالفقاری در این نشست ضمن قدردانی از دولت و ملت عراق به خاطر میزبانی گرم از زوار امام حسین (ع)، از مرجع ملی مبارزه با مواد مخدر جمهوری عراق برای میزبانی گرم و سازماندهی مناسب دومین نشست کمیته مشترک ایران و عراق در زمینه مبارزه با مواد مخدر تشکر کرد.

همکاری ایران و عراق در مواجهه با بلای مواد مخدر ضرورتی اجتناب ناپذیر است

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه ایران و عراق، با پیوند‌های ناگسستنی تاریخی، فرهنگی و تمدنی، همواره سرنوشتی مشترک داشته‌اند، اظهار کرد: امروز نیز در مواجهه با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امنیتی و اجتماعی عصر حاضر، یعنی «بلای مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته فرامرزی»، بار دیگر همدلی و همکاری ما ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی متذکر شد: این پدیده شوم، امنیت ملی، سلامت جامعه، به ویژه جوانان، و ثبات اقتصادی هر دو کشور ما را نشانه رفته است. جغرافیای مشترک ما که باید منبعی برای رفاه و توسعه باشد، متأسفانه توسط قاچاقچیان بین‌المللی به عنوان یک مسیر ترانزیت سوءاستفاده می‌شود.

ذوالفقاری ضمن یادآوری نخستین نشست کمیته مشترک دو کشور در دی ماه ۱۴۰۳ (ماه رجب ۱۴۴۶)، تأکید کرد: آن نشست فصل نویدبخشی را در همکاری‌های دوجانبه گشود.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: تبادل اطلاعات و تجربیات ارزشمند، زمینه‌ساز اقدامات عملی مؤثری در ماه‌های گذشته و مخصوصاً در ایام اربعین بوده، اما دشمن مشترک ما پیچیده، مسلح و مجهز به فناوری‌های روز است بنابراین، نباید اجازه دهیم که این موفقیت‌های اولیه، ما را از هوشیاری و عزم راسخ برای مقابله با ابعاد گسترده‌تر این تهدید بازدارد.

وی ضمن تشریح پیشنهادات عینی جمهوری اسلامی ایران برای تعمیق و گسترش همکاری‌ها در چهارچوب این کمیته مشترک، گفت: در این راستا باید همکاری‌های اطلاعاتی و عملیاتی به سطح راهبردی ارتقا یابد و پیشنهاد می‌کنیم «واحد/مرکز عملیات مشترک مرزی» با حضور افسران liaison دو کشور ایجاد شود تا تبادل اطلاعات به صورت «بلادرنگ» (Real-time) ممکن و عملیات‌های مشترک با سرعت و دقت بیشتری هماهنگ شود.

آمادگی ایران برای آموزش مرتبطان با حوزه مقابله با مواد مخدر کشور عراق

ذوالفقاری، ظرفیت‌سازی و آموزش مشترک بین دو کشور را ضروری دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا دوره‌های آموزشی تخصصی برای پرسنل مرزبانی، مأموران مبارزه با مواد مخدر و قضات دو کشور در زمینه‌هایی همچون روش‌های نوین کشف، مقابله با قاچاق سازمان‌یافته و پولشویی برگزار کند. همچنین آمادگی داریم تا از تجارب موفق مربیان و متخصصان عراقی بهره‌مند شویم.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به لزوم هماهنگی حقوقی و قضائی بین دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر افزود: تشکیل یک «کمیته فرعی حقوقی» از کارشناسان دو کشور را پیشنهاد می‌دهیم تا زمینه‌های شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های شبکه‌های قاچاق (فعال در دو کشور) و هماهنگی در زمینه قوانین و پروتکل‌های قضائی را تسهیل و تسریع کند.

همکاری و مبارزه ایران و عراق با مواد مخدر نباید به مرز‌های زمینی محدود شود

وی با تأکید بر ضرورت کنترل مرز‌های هوایی و الکترونیک در راستای مبارزه دوجانبه دو کشور ایران و عراق با مواد مخدر، گفت: پیشنهاد می‌کنیم همکاری‌های خود را به مرز‌های زمینی محدود نکنیم. هماهنگی در پایش و کنترل حریم هوایی مرزی و همچنین مقابله با قاچاق از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند ضربات مهلکی بر پیکره قاچاقچیان وارد آورد.

ذوالفقاری، همکاری در زمینه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب را نیز ضروری دانست و گفت: این بحران، تنها یک نبرد امنیتی نیست، بلکه یک جنگ فرهنگی و اجتماعی و بهداشتی نیز است. آماده‌ایم تجربیات خود را در زمینه طرح‌های یاریگران زندگی و پیشگیری از اعتیاد، مراکز درمانی و راهبرد‌های کاهش آسیب با برادران عراقی به اشتراک بگذاریم.

دشمن مشترک ایران و عراق مشغول طراحی راهبرد‌های جدید است

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: دشمن مشترک ما در حال حاضر مشغول طراحی راهبرد‌های جدید است. اکنون زمان برای اقدام قاطع و هماهنگ است. اجازه دهید این نشست نه تنها یک گفتمان دیپلماتیک، بلکه یک «کارگاه عملیاتی» برای تولد تصمیمات جسورانه و اقدامات فوری باشد.

وی یادآور شد: ما در ایران، باوری راسخ به عمق همکاری با برادران عراقی داریم. بیایید با همکاری یکدیگر، مرز‌های خود را از خطوط تهدید، به دیوار‌های غیرقابل نفوذ امنیت و همکاری تبدیل کنیم.

برچسب ها: ستاد مبارزه با موادمخدر ، ایران ، عراق
