در پی حمله اخیر رژیم صهیونیستی به خاک قطر، مصر در پیامی هشدارآمیز به آمریکا تأکید کرد که تکرار چنین اقداماتی در خاک مصر می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

جوان آنلاین: شبکه عبری «کان» گزارش داد که دولت مصر پس از حمله اخیر رژیم صهیونیستی به محل اقامت برخی از رهبران حماس در قطر، پیامی رسمی به آمریکا ارسال کرده است.

به گزارش ایسنا، طبق این گزارش، مصر در پیام خود هشدار داده است که هرگونه اقدام مشابه در خاک مصر پیامد‌هایی فاجعه‌بار به دنبال خواهد داشت.

روزنامه الاخبار لبنان نیز به نقل از منابع مطلع گزارش داد که قاهره در پیام خود به آمریکا پیشنهاد میزبانی از رهبران فلسطینی و حفاظت از آنها را نیز مطرح کرده است.

این موضع قاهره در شرایطی مطرح شده که تنش‌های ناشی از حمله صهیونیست‌ها به قطر، ابعاد منطقه‌ای گسترده‌ای پیدا کرده است.

در همین راستا، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر امروز عازم دوحه شد تا در دیدار با مقامات عالی‌رتبه قطری، همبستگی کامل قاهره با دوحه را اعلام کند.

قرار است در جریان این سفر، دو طرف درباره راه‌های مقابله با تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی و هماهنگی مواضع مشترک در قبال تحولات اخیر رایزنی کنند.

رژیم صهیونیستی عصر سه‌شنبه با هماهنگی دولت آمریکا دفتر حماس در دوحه را هدف حمله هوایی قرارداد.

این حمله که برای ترور رهبران ارشد جنبش حماس انجام شده بود، طبق گفته مقامات این جنبش ناکام مانده است.

این حمله محکومیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قابل توجهی را به همراه داشته است.