مقامات اسپانیایی اعلام کردند همزمان با برگزاری مرحله پایانی ووئلتا در منطقه مادرید، تشدید تدابیر امنیتی فوق‌العاده‌ای در این منطقه اعمال خواهد شد، چرا که اعتراضات طرفداران فلسطین به حضور رکاب‌زنان اسرائیلی یکی از بزرگترین مسابقات دوچرخه‌سواری را تحت الشعاع قرار داده است.

جوان آنلاین: در ادامه رقابت‌های دوچرخه‌سواری اسپانیا و از مرحله شانزدهم این مسابقات، روز گذشته حامیان فلسطین با بستن جاده، این مسابقه را نیمه تمام گذاشتند. این حامیان به حضور رکاب‌زنان رژیم صهیونیستی در این رقابت‌ها اعتراض داشتند و در نهایت با بستن جاده، اجازه رقابت به آنها را ندادند.

به گزارش ایرنا، معترضان به حضور ورزشکاران این رژیم اعتراض داشته و مخالف جنگ ویرانگر علیه غزه، زنان و کودکان بیگناه هستند. دامنه این اعتراض‌ها به حدی است که بر چند مرحله از رقابت‌های دوچرخه‌سواری اسپانیا اثر گذاشته تا حدی که توانایی برگزارکنندگان را برای تکمیل آن زیر سوال برده است.

مقامات اسپانیایی اعلام کردند با حضور بیش از ۴۰۰ گارد ملی اضافی برای روز شنبه و استقرار ۱۱۰۰ افسر پلیس با هدف کنترل جریانات اخیر موافقت کرده‌اند. از سویی دیگر برگزارکنندگان مسابقه، بررسی لغو مراحل نهایی را رد کرده، اما پیشنهاد دادند تیم مذکور، برای حفظ امنیت سایر تیم‌ها از دور مسابقات کنار بکشد.