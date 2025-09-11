کد خبر: 1317140
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

حکم بازداشت مقام پاکستانی همزمان با تاکید عمران خان بر مذاکره با طالبان

حکم بازداشت مقام پاکستانی همزمان با تاکید عمران خان بر مذاکره با طالبان دادگاه منطقه‌ای اسلام‌آباد درحالی حکم بازداشت وزیر اعلی ایالت «خیبر پختونخوا» را صادر کرده است که پیش‌تر، رئیس زندانی حزب تحریک انصاف پاکستان در پیامی به وی بر ضرورت مذاکره مستقیم با حکومت طالبان در افغانستان تاکید کرده بود.

جوان آنلاین: یک دادگاه در اسلام‌آباد حکم بازداشت «علی‌امین گنداپور» وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا را به اتهام کشف سلاح‌های غیرقانونی و مشروبات الکلی صادر کرده است. «قاضی مبشر حسن» دستور داده است که گنداپور بازداشت شده و در تاریخ ۱۷ سپتامبر در دادگاه حاضر شود.

به گزارش تسنیم، همزمان، «عمران خان» رئیس زندانی حزب تحریک انصاف پاکستان، در پیامی به علی‌امین گنداپور بر ضرورت مذاکرات مستقیم با حکومت طالبان در افغانستان تأکید کرده است. این اقدام در حالی انجام شد که مناطق مرزی پاکستان با افغانستان شاهد افزایش حملات مرگبار شبه‌نظامیان است.

عمران خان ضمن تاکید بر گفت‌و‌گو با حکومت طالبان در افغانستان، دولت فدرال و فرمانده ارتش پاکستان را به اجرای «سیاست‌های کوته‌اندیشانه» و تخریب تلاش‌های صلح‌جویانه حزب تحریک انصاف کرده بود.

علی‌امین گنداپور تاکنون از معدود مقامات حزب تحریک انصاف است که سمت خود را در دولت فدرال نیز حفظ کرده و پیش‌تر تلاش کرده بود مسئولیت مذاکرات با حکومت کنونی افغانستان را بر عهده گیرد، اما مقامات بلندپایه اجازه چنین اقدامی را نداده‌اند.

رسانه‌های پاکستانی این دستور عمران خان را به عنوان «تغییر سیاسی و دیپلماتیک بزرگ» ارزیابی کرده‌اند، زیرا ایالت خیبرپختونخوا به نقشی وارد می‌شود که معمولاً بر عهده حکومت فدرال بوده است.

پرونده‌های قضایی علیه مقامات تحریک انصاف در ماه‌های اخیر افزایش یافته و بسیاری از سان این حزب به اتهامات مختلف بازداشت و زندانی شده‌اند.

حزب تحریک انصاف پاکستان در دو سال گذشته با پرونده‌های قضایی گسترده‌ای رو‌به‌رو شده است. چندین مقام ارشد این حزب به اتهامات مختلف از جمله شورش، تخلفات امنیتی و فساد بازداشت شده‌اند.

برچسب ها: اسلام آباد ، طالبان ، افغانستان
