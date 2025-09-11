شهادت یک لبنانی و تخریب یک مدرسه در حملات رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: خبرنگار «العربی الجدید» از جنوب لبنان صبح امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که یک پهپاد رژیم صهیونیستی یک دستگاه موتورسیکلت را در جاده عین بعال – عیتیت هدف قرار داد.
به گزارش ایسنا، این حمله به شهادت یک شهروند لبنانی منجر شد. وزارت بهداشت لبنان نیز در بیانیهای رسمی شهادت این فرد را در نتیجه حمله تأیید کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی همچنین ساختمانی متعلق به مدرسهای برای کودکان دارای شرایط خاص را در شهرک عیتا الشعب منفجر کرده است.
منابع محلی نیز تأیید کردند که ساختمان مدرسه در محله «أبو طویل» به طور کامل ویران شده است.
این حملات در ادامه مجموعهای از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان در هفتههای اخیر انجام شده است.
رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافقنامه آتشبس با لبنان، بدون توجه به مفاد این توافق تجاوزات روزانهای را به خاک این کشور انجام میدهد این رژیم همچنین به تعهدات خود عمل نکرده و همچنان چندین نقطه از خاک لبنان را تحت اشغال خود حفظ کرده است.