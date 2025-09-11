کد خبر: 1317127
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

شهادت یک لبنانی و تخریب یک مدرسه در حملات رژیم صهیونیستی

شهادت یک لبنانی و تخریب یک مدرسه در حملات رژیم صهیونیستی حملات تازه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با پهپاد و مواد منفجره، منجر به شهادت یک شهروند و تخریب کامل ساختمان یک مدرسه ویژه نیاز‌های خاص در شهرک عیتا الشعب شد.

جوان آنلاین: خبرنگار «العربی الجدید» از جنوب لبنان صبح امروز (پنج‌شنبه) اعلام کرد که یک پهپاد رژیم صهیونیستی یک دستگاه موتورسیکلت را در جاده عین بعال – عیتیت هدف قرار داد.

به گزارش ایسنا، این حمله به شهادت یک شهروند لبنانی منجر شد. وزارت بهداشت لبنان نیز در بیانیه‌ای رسمی شهادت این فرد را در نتیجه حمله تأیید کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین ساختمانی متعلق به مدرسه‌ای برای کودکان دارای شرایط خاص را در شهرک عیتا الشعب منفجر کرده است.

منابع محلی نیز تأیید کردند که ساختمان مدرسه در محله «أبو طویل» به طور کامل ویران شده است.

این حملات در ادامه مجموعه‌ای از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان در هفته‌های اخیر انجام شده است.

رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق‌نامه آتش‌بس با لبنان، بدون توجه به مفاد این توافق تجاوزات روزانه‌ای را به خاک این کشور انجام می‌دهد این رژیم همچنین به تعهدات خود عمل نکرده و همچنان چندین نقطه از خاک لبنان را تحت اشغال خود حفظ کرده است.

برچسب ها: حملات رژیم صهیونیستی ، جنوب لبنان ، مدرسه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

سناریو‌های احتمالی بعد از مصوبه خلع سلاح حزب‌الله 

«حمایت هدفمند»، طرح جدید معیشتی یا رمز جراحی یارانه‌ای؟  

اینجا عالم دیگری است و مستقیم به ملکوت راه دارد!  

اصل بقای اعتیاد با متادون فروشی ۹ هزار پزشک 

رمزگشایی از ترس مزمن ترامپ 

پیام‌های نشست شانگهای 

توانمندسازی، اشتغال و ازدواج دختران در طرح ملی «یاس» 

هیچ سندی مبنی بر شومی خسوف وجود ندارد؛ خواندن نماز آیات در ماه‌گرفتگی

«روز سیاه» صهیونیست‌ها در قدس و غزه 

گروسی و بوی کباب جاسوسی جدید 

پزشکیان: پایبند به انسجام امت اسلامی هستیم 

آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  

تحلیل گزارش امنیتی قرارگاه مرکزی خاتم (ص) از منطقه 

شمارش معکوس برای ماه‌گرفتگی کلی در ایران

۳ نکته درباره حمله اسرائیل به قطر؛ نقاب دیپلماسی، حمله به اخوانی‌ها و پایان رویا

سلامت فوتبال، قربانی نگاه درآمدزای کمیته انضباطی 

تروئیکای شرق، اروپا را پای مذاکره آورد

وصلت با حاج محمد را مرهون توسل به شهید سلیمانی هستم

افق ما سینمایی است نه فیلم کوتاه

بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه/ انتشار تصاویر شلیک موشک ها در جنگ با رژیم صهیونیستی برای اولین بار

نفس‌های آخر نگین شمال‌غرب

مکانیسم ماشه و آتش تهیه جنگ شناختی دشمن

حذف دستگاه‌های اضافی

حق پخش همچنان رؤیایی بیش نیست

کنترل شهر غزه حماس را تسلیم نمی‌کند 

طولانی‌ترین خسوف قرن در آسمان ایران رخ داد

دست بلند ایران مقابل هر گونه ماجراجویی

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

شهادت در راه‌وطن را ازخادمی امام‌رضا (ع) گرفت

عراقچی روی دور تهدید اروپا

قانون جنگلی و صحرایی رسانه‌های اصلاح‌طلب!

آخرین جزئیات قتل در خیابان دماوند 

مکانیسم تفرقه!

جهش توانمندی‌های فضایی زیر سایه فشار‌ها

زیرمیزی فاجعه‌بار در نظام سلامت

صعود کم رمق به فینال «کافا»؛ ایران در «حصار» تاجیکستان گیر افتاد

رسانه می‌تواند با تلفیق علم و هنر، ازدواج جوانان را ساده و آگاهانه کند

رقابت سخت فیلم‌های اجتماعی برای رسیدن به اسکار ۲۰۲۶

چگونه طرح «دو دولت» به ابزاری برای «یک دولت یهودی» تبدیل شد؟

«افزایش» هم ناکارآمدی وام‌های بانکی را علاج نکرد

جلوی اسراف سفر‌های ورزشی را بگیرید

اتحاد مقدس، سپر پولادین مثلث مقدس

 قتل اعضای خانواده به خاطر پنهان‌کاری

مصائب تحمیلی تابعیت مضاعف 

ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد

انحصار واردات کالا‌های اساسی را بشکنید

مکانیسم ماشه نقض حقوق بین الملل با بازی قدرت

«اجر» ازدواج از دل فداکاری‌ها، همدلی‌ها و سرمایه‌گذاری عاطفی برمی‌خیزد

کافا، ضربه به فوتبال ایران

دلواپسی مردان غربی برای زنان چادر به سر ایرانی

پیشنهاد سردبیر
ماه‌گرفتگی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
خورشید به‌تنهایی خاموشی‌ها را روشن نمی‌کند
وام‌های اشتباهی!
گفت‌وگو با محسن ردادی/ رژیم‌صهیونیستی ما را محبوب قلوب آزادی‌خواهان جهان کرد
گفت‌وگو با سیدحسین شهرستانی/ افتخار به تاریخ ایران به معنای پذیرش همه آن نیست
خاک در حال محو شدن است
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ وصلت با حاج محمد را مرهون توسل به شهید سلیمانی هستم
خوش‌سفر مثل مدیران ورزش
بچه‌ها باید به خودشان برسند، نه به محفوظات کتاب!
قیمت گندم باید عادلانه تعیین شود
عراقچی روی دور تهدید اروپا
پیام‌های نشست شانگهای 
رقابت سخت فیلم‌های اجتماعی برای رسیدن به اسکار ۲۰۲۶
اگر جلال امروز بود‌
فیلم/ مکانیسم تفرقه!
آخرین اخبار