خشم محافل قطری از حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به دوحه

تحلیلگر فلسطینی با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه، گفت: قطر با وجود اینکه میانجی گر اساسی و کلیدی در مذاکرات مربوط به آتش بس بود، از حمله اسرائیل به دوحه شوکه شد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، «هانی البسوس» استاد علوم سیاسی و تحلیلگر فلسطینی گفت: حمله به قلب دوحه برای ترور رهبران حماس به مثابه شوکی به مردم و مقامات سیاسی قطر بود به ویژه که قطر، میانجیگری صادق بوده است و در مذاکرات میان حماس و طرف اسرائیلی، اعتبار دارد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: رهبران و مقامات سیاسی قطر به شدت ناخرسندند به ویژه اینکه هیچ اطلاعات دقیق یا اولیه‌ای درباره احتمال دست زدن به چنین عملیاتی از سوی اسرائیل نداشتند.

البسوس تاکید کرد: حمله اسرائیل به قطر، با اینکه از پیش برنامه ریزی شده بود، اما شکست خورد. در عین حال این حمله به شدت قطری‌ها را دچار هراس کرد، زیرا آنها به چنین سناریو‌هایی عادت ندارند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی عصر سه‌شنبه- ۱۸ شهریور- ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، اهدافی را در شهر دوحه پایتخت این کشور بمباران کردند. مکان این بمباران محل برگزاری نشست هیأت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه در منطقه الکترا بود. براساس آخرین گزارش‌ها با وجود انفجار‌های شدید و ایجاد ستون‌های دود غلیظ در آسمان دوحه، اعضای هیات حماس، آسیبی ندیدند.

وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای، شدیداً اظهارات سخیف بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی درباره حضور حماس در دوحه را محکوم کرد و افزود که این میزبانی در چارچوب تلاش‌های میانجیگری و به درخواست واشنگتن و تل‌آویو برای بررسی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، صورت گرفته است.