تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۲
وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی خواستار الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی شد

وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی خواستار الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی شد «میری ریگو» وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی ادعا کرد که الحاق سراسر کرانه باختری یا بخشی از آن به سرزمین‌های اشغالی، «پاسخی مناسب به کسانی است که می‌خواهند کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند».

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره مباشر، اظهارات این وزیر افراطی رژیم اشغالگر در حالی است که این رژیم همزمان با ادامه جنگ نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها در غزه، فعالیت‌هایش در زمینه شهرک‌سازی در کرانه باختری را به طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده است.

به گزارش ایرنا، اوایل ماه میلادی جاری، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی افراطی رژیم اشغالگر با اجرای طرح شهرک‌سازی «ای – ۱» با هدف محاصره بیت‌المقدس و جدا کردن شمال کرانه باختری از جنوب آن، موافقت کرد.

احیای طرح موسوم به «ای – ۱» در سال ۲۰۲۵، در سایه حمایت کابینه راست‌گرای اسرائیل و ضعف واکنش‌های جهانی، نشان‌دهنده تقلای صهیونیست‌ها برای پیشبرد سیاست‌های استعماری بدون توجه به قوانین بین‌المللی است.

طرح شهرک‌سازی «ای – ۱» یکی از جنجالی‌ترین و خطرناک‌ترین پروژه‌های استعماری اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است که از دهه ۱۹۹۰ مطرح شده و در سال‌های اخیر به‌ویژه در دوره دولت راست‌گرای افراطی به رهبری «بنیامین نتانیاهو» و با حمایت «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی و مسئول امور مدنی در کرانه باختری با شتاب بیشتری دنبال می‌شود.

این طرح که در منطقه‌ای استراتژیک بین شهرک معالیه ادومیم و قدس شرقی قرار دارد، فراتر از یک پروژه عمرانی است و بخشی از استراتژی بلندمدت رژیم صهیونیستی برای تغییر بافت جغرافیایی، جمعیتی و سیاسی اراضی فلسطین به‌منظور تحکیم سیطره بر قدس و نابودی امکان تشکیل دولت فلسطینی مستقل است.

هدف اصلی طرح E ۱ ایجاد پیوستگی جغرافیایی بین شهرک معالیه ادومیم و قدس شرقی از طریق ساخت هزاران واحد مسکونی، مناطق صنعتی، هتل‌ها، پارک‌های تفریحی و زیرساخت‌های شهری است. این طرح بخشی از پروژه کلان‌تر «قدس بزرگ» (Greater Jerusalem) است که قصد دارد محدوده قدس را به ۶۰۰ کیلومتر مربع (معادل ۱۰ درصد از مساحت کرانه باختری) گسترش دهد.

این پروژه با اتصال سه مجموعه شهرک‌سازی اصلی، شامل معالیه ادومیم در شرق، جفعات زئیف در شمال و جوش عتصیون در جنوب به قدس، عملا ارتباط جغرافیایی بین شهر‌های فلسطینی رام‌الله در شمال و بیت‌لحم در جنوب را قطع می‌کند. این اقدام امکان تشکیل یک دولت فلسطینی متصل و قابل‌حیات را به شدت، تضعیف و قدس شرقی را به‌عنوان پایتخت بالقوه فلسطین از دسترس خارج می‌کند.

