محمد بن سلمان با محکومیت حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به قطر و جنایات نسل‌کشی این رژیم علیه غزه اعلام کرد که تجاوزگری اسرائیل در منطقه مستلزم انجام اقدام عربی-اسلامی و بین‌المللی برای متوقف کردن جنایات این رژیم است که امنیت منطقه را تهدید می‌کند.

جوان آنلاین: در ادامه واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به قطر، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی طی سخنانی بار دیگر این حمله اشغالگرام را محکوم و تاکید کرد که تجاوز به قطر نیازمند اقدام بین‌المللی برای مقابله با تجاوزگری‌های اسرائیل است.

به گزارش تسنیم، بن سلمان در افتتاحیه دومین سال نهمین دوره مجلس شورای عربستان سعودی گفت: ما تجاوزگری رژیم اشغالگر اسرائیل در منطقه را رد و محکوم می‌کنیم که آخرین مورد آن تجاوز وحشیانه به کشور برادر قطر بود.

ولیعهد عربستان تاکید کرد: این امر مستلزم اقدام عربی، اسلامی و بین‌المللی برای مقابله با این تجاوزات و اتخاذ تدابیر بین‌المللی جهت متوقف کردن جنایات اشغالگران و بازداشتن آنها از اقدامات جنایتکارانه‌ای است که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

وی افزود: ما در تمام اقدامات کشور برادر قطر، بدون هیچ محدودیتی کنار آن خواهیم ایستاد و همه قدرت خود را برای دستیابی به این هدف به کار خواهیم گرفت.

محمد بن سلمان همچنین تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و جنایات این رژیم در گرسنگی دادن به غیرنظامیان را محکوم و تاکید کرد: غزه یک سرزمین فلسطینی بوده و حقوق مردم آن غیر قابل انکار است و نمی‌توان آن را با تجاوز سلب، یا با تهدید، باطل کرد. موضع ما قاطع است؛ حفاظت از حقوق و تلاش جدی برای جلوگیری از نقض آن.

ولیعهد عربستان همچنین طی تماس تلفنی با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، تجاوز تروریستی رژیم صهیونیستی به این کشور را محکوم کرده و گفت: حمله آشکار اسرائیل به کشور برادر قطر، یک اقدام جنایتکارانه و نقض آشکار قوانین و هنجار‌های بین‌المللی بوده و ما آن را به شدت محکوم می‌کنیم.

بن سلمان به امیر قطر گفت که ریاض همه توانایی خود را برای حمایت از قطر و اقداماتی که این کشور برای محافظت از امنیت و حفظ حاکمیت خود انجام خواهد داد، به کار می‌گیرد.