کد خبر: 1316474
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

یوسی کوهن: نتانیاهو مسئول همه چیز پیش و پس از ۷ اکتبر است

یوسی کوهن: نتانیاهو مسئول همه چیز پیش و پس از ۷ اکتبر است رئیس پیشین موساد در گفت‌وگویی تازه با رسانه‌های اسرائیلی با انتقاد شدید از نخست‌وزیر این رژیم، او را «مسئول همه رخداد‌های پیش، حین و پس از وقایع ۷ اکتبر» دانست و همزمان از ناکارآمدی ساختار اطلاعاتی و سیاسی اسرائیل، طرح‌های ناکام درباره غزه پرده برداشت.

جوان آنلاین: «یوسی کوهن» رئیس پیشین موساد در گفت‌وگویی تفصیلی با رسانه‌های عبری با انتقاد شدید از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تأکید کرد که «بنیامین نتانیاهو» پیش، حین و پس از وقایع ۷ اکتبر مسئول مستقیم شکست اطلاعاتی و امنیتی این رژیم بوده و باید مسئولیت کامل را بپذیرد.

به گزارش ایسنا، او در گفت‌و‌گو با نشریه عبری «یدیعوت آحارونوت» با بیان اینکه «مدت یک سال و نیم است با نتانیاهو صحبت نکرده»، تصریح کرد: «او مسئول همه چیز است؛ آنچه قبل، حین و بعد از هفتم اکتبر رخ داد.» به گفته او، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی باید پس از این واقعه مسئولیت می‌پذیرفت و تاریخ انتخابات جدید را تعیین می‌کرد.

وی در ادامه با انتقاد از وضعیت سیاسی کنونی رژیم صهیونیستی اظهار کرد: «این دولت تنها با دو وزیر گفت‌و‌گو می‌کند و نه بیشتر. آیا این دولت، دولتی قدرتمند و کارآمد است؟ خیر.»

کوهن همچنین با اشاره به موضوع اختلافات درونی حزب لیکود و ناکارآمدی جریان‌های سیاسی اسرائیل، گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌تنهایی در لیکود پیروز شود. من پیشنهاد اتحاد این حزب را داده بودم، اما هرکس می‌خواهد مستقل عمل کند. در نهایت همه از یک کیک کوچک سهم می‌خواهند، بدون اینکه به وحدت فکر کنند.»

او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ورود به سیاست، گفت که قصد ندارد به‌عنوان «نفر دوم یا سوم» در کنار چهره‌هایی، چون «نفتالی بنت» یا «بنی گانتز» فعالیت کند، اما در عین حال تأکید کرد که احساس مسئولیت برای «اصلاح اسرائیل» در او وجود دارد.

کوهن افزود: «زمانی خواهد رسید که ناچارم برای کمک به رهبری وارد عرصه شوم، اما اکنون بحث انتخابات مطرح نیست و صحبت در این باره زودهنگام است.»

رئیس پیشین موساد در بخشی دیگر از اظهارات خود، با اشاره به تحقیقات مربوط به پرونده فساد در قرارداد زیردریایی‌ها علیه خود، با بیان اینکه «هنوز اتهام مشخصی متوجه او نشده است» افزود: «فقط یک نامه هشدار دریافت کردم. تمام اقدامات من در راستای منافع اسرائیل بوده و انتظار دارم این موضوع حل‌وفصل شود.»

کوهن در ادامه با انتقاد از عملکرد کابینه بنیامین نتانیاهو گفت: «این دولت باید به کار خود پایان دهد. واقعیت این است که نتانیاهو تنها با دو وزیر ـ درمر و دری ـ گفت‌و‌گو می‌کند. آیا چنین دولتی قابل احترام است؟ خیر.»

او با طعنه به انتصاب «گیلا گملیئل» به‌عنوان وزیر اطلاعات افزود: «واقعاً؟ چرا من نه؟ من ۴۲ سال در این سیستم بودم، رئیس ستاد بودم، وزیر اطلاعات بودم، بازوی شما در خارج بودم.»

او بار دیگر تأکید کرد: «نتانیاهو باید پس از هفتم اکتبر مسئولیت می‌پذیرفت و تاریخ انتخابات را اعلام می‌کرد. مسئولیت تنها بعد از بحران معنا ندارد، باید از آغاز دوره برعهده گرفته شود. همه وقایع هفتم اکتبر بر عهده نخست‌وزیر و سایر مسئولان بود.»

کوهن فاش کرد که پیش‌تر طرحی برای انتقال موقت یک میلیون فلسطینی از غزه به صحرای سینا به نتانیاهو پیشنهاد داده بود تا از تلفات غیرنظامیان جلوگیری شود، اما پس از پیگیری این موضوع از سوی او و تماس با مقامات قطر و مصر، دفتر نخست‌وزیری و موساد از این مأموریت اعلام برائت کردند و او را «بهت‌زده» رها کردند.

یوسی کوهن در بخش دیگری از گفت‌و‌گو با اشاره به سبک عملیاتی خود، مدعی شد: «همیشه می‌خواستم فعالانه عمل کنم، تهدید‌ها را شناسایی و خنثی کنم. اما رویکرد غالب، اجتناب بود؛ این‌که صبر کنیم ببینیم چه پیش می‌آید. برای مثال، من یک طرح کامل برای حذف (سردار) قاسم سلیمانی در سوریه داشتم؛ همه چیز آماده بود، اطلاعات، رصد، لجستیک، همه چیز آماده بود، اما به من گفته شد که نمی‌توانیم این عملیات را انجام دهیم، چون ممکن است به جنگی با ایران منجر شود.»

او همچنین اذعان کرد: «بعد از عملیات لبه حفاظتی، اطلاعات ما از غزه ناکافی بود. پیشنهاد دادم موساد می‌تواند کمک کند، عملیات ویژه انجام دهد، وارد غزه شود، اما همکاری اندکی صورت گرفت و این باعث ناامیدی شد. رویکرد اسرائیل پرهیز و اجتناب بود، و همین مسأله باعث از دست رفتن جان‌ها شد.»

درباره انتقال پول‌های قطری به غزه نیز کوهن گفت: «این ادعا که من مسئول این موضوع بودم را رد می‌کنم. من صرفاً یک پیام‌رسان بودم، نه طراح. پول با من منتقل نشد. ما برای غیرنظامیان غزه و تحت نظارت شاباک منابع مالی فراهم می‌کردیم، با حسابرسی شفاف برای هر شِکِل. این سیاست دولت بود، نه ابتکار من یا موساد. وقتی هشدار داده شد که این پول ممکن است به دست‌های نادرست برسد، پیشنهاد دادم به‌طور علنی این روند متوقف شود. آیا متوقف شد؟ پاسخ را باز می‌گذارم.»

کوهن در بخش دیگری از مصاحبه‌اش به برخی از عملیات‌های ادعایی موساد اشاره کرد.

در همین راستا او مدعی شد: «دستیابی به آرشیو هسته‌ای ایران، یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های دوران مسئولیت من بود.»

کوهن ادعا کرد: «من مفهوم "بیپر‌های انفجاری" را در عملیات علیه حزب‌الله ابداع کردم. در سال ۲۰۰۴ به مئیر داگان، رئیس وقت موساد، گفتم که می‌خواهم یک مرکز عملیات ویژه داشته باشیم که فروش تجهیزات را هم مدیریت کند.»

او در ادامه با اشاره به حادثه انفجار در نطنز مدعی شد: «یک میز بالانس به ایران فروخته شد که در نهایت منفجر شد و تأسیسات آنها را نابود کرد. چطور اجازه فروش چنین تجهیزاتی به ایران داده شد؟ این همان داستان است.»

کوهن درباره ماهیت کار اطلاعاتی گفت: «من همه نقش‌ها از جمله فروشنده کفش، وکیل، فیلسوف، تاجر، پسر یک سرمایه‌گذار، دلال، باستان‌شناس را بازی کردم. بعد از هر عملیات، مثل یک بازیگر تئاتر بودم که از صحنه بیرون می‌آید و برای نوشیدن قهوه می‌رود. شما این زندگی‌ها را به‌طور کامل زندگی می‌کنید.»

رئیس پیشین موساد همچنین در ادامه گفت‌وگوی خود با یدیعوت آحارونوت درباره دوران پس از خروجش از موساد توضیح داد.

کوهن گفت که ورود به دنیای تجارت او را ثروتمند کرده است. سهم او در شرکت دورال انرژی قرار است هنگام عرضه در بازار آمریکا حدود ۵۰ میلیون دلار سود برایش به همراه داشته باشد. با این حال، او اعتراف کرد که همچنان بی‌قرار است و احتمال ورودش به سیاست قوت گرفته است.

او شایعات مربوط به رسوایی‌های شخصی، از جمله ماجرای ادعایی با یک مهماندار هواپیما را بی‌اهمیت دانست. در همین راستا رئیس پیشین موساد ادعا مرد: «امیدوارم کتاب من نشان دهد که واقعاً چه کسی هستم. بخش زیادی از زندگی حرفه‌ای من نامرئی بود، یک شبح. اما حالا که خود را برای خدمت عمومی آماده می‌کنم، برعکس آن، یعنی کاملا آشکار، و هدفم بالاترین مقام در اسرائیل است.»

برچسب ها: موساد ، نتانیاهو ، هفت اکتبر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

مقابل شقی‌ترین دشمنان ایستاد

فرماندهی که در مراسم اهل‌بیت خادمی می‌کرد

از دروازه‌بانی راه‌آهن تا دفاع از وطن 

آموزش و پرورش قربانی هیجان 

آژیر قرمز در کاخ سفید 

ابوعبیده زنده باشد شمشیر بُرنده و شهید شود چراغ هدایت امت است

مزدوری برای موساد با پرچم سلفی‌گری و تجزیه‌طلبی 

میدان ایران

غوره‌های مویز نشده 

سخت‌گیری و انضباط بهانه‌های جدید حدادی 

به جرم دفاع از مردم غزه زن، زندگی، سلول انفرادی

اقتصاد اروپا در لبه تیغ مکانیسم ماشه

رژه قدرت شرق مقابل غرب در پکن

توافقات راهبردی و حیاتی با شرق

شکل‌گیری انتظارات جدید در بازار ارز و سرمایه

کوری اطلاعاتی صهیونیست‌ها در یمن

بدون شرح

ایران پرچمدار ظهور

نظام آموزشی غرب مقاومت را سانسور می‌کند ما درگیر درصد کنکوریم!

مکانیسم ماشه؛ ابزار بازگشت اروپا به صحنه‌ی بین‌الملل

کشف استعداد‌های جوان در جشنواره کمدی ممکن می‌شود

غرب باوران مشغول کارند

توافق ۲۵ ساله ایران و چین در فاز اجرای پیشرفته 

سناریو‌های احتمالی بعد از مصوبه خلع سلاح حزب‌الله 

وصیتنامه‌ای که طناب دار را گشود

«اصلاحات» ماشه را زودتر می‌چکاند

سهم آموزش رایگان از رتبه‌های برتر کنکور صفر درصد!

تاکید رهبر انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین

نشست خبری نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران

وامی به وسعت محبت 

حماسه پادگان امام‌علی (ع) را سجاد و همرزمانش رقم زدند

رهبر انصارالله یمن: دشمن صهیونیستی با همکاری آمریکا مرتکب جنایت قرن شد

چشم انتظار ملاقات ازبکستان در فینال

آپارتاید علمی با جذب، مهاجرت و ترور!

حرکت‌های جهادی، پلی به سوی تحول فردی، اجتماعی و ساخت رهبران آینده است

مسیر هموار و تشویقی افزایش نجومی تعرفه‌های پزشکی در دولت!

علاج مکانیسم ماشه مدیریت «انتظارات» است

پزشکیان: مشکل کمبود منابع نداریم، مشکل از مصرف بی‌رویه است

آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  

تروئیکای شرق، اروپا را پای مذاکره آورد

حمایت قاطع از ایران در بزرگ‌ترین صف بندی علیه غرب

سپاهی برای حراست

اثر مکانیسم ماشه بر اقتصاد روانی است یا واقعی؟!

علاج کسری بودجه با بودجه‌ریزی عملیاتی

نسخه چینی همراهی با ایران!

والدگری دیجیتال نداریم

نخست‌وزیری امریکاپسند در گرداب خشم ملت ایران

ارتش اسرائیل: طرحی برای غزه پس از جنگ نداریم

ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های بدون آزمون سال ۱۴۰۴ از ۱۱ شهریور آغاز می‌شود

تیم والیبال جوانان ایران قهرمان جهان شد/ ربودن «طلا» از چنگ ایتالیا

پیشنهاد سردبیر
بحران رهاشدگی مصرف با حذف مردم از مدیریت آب
معیشت مردم در دستور ویژه دولت و مجلس
وعده معیشتی پاستور- بهارستان
وعده انضباط مالی در ورزش، از رؤیا تا واقعیت
تقلای ماندن در باشگاه قدرتمندان
رمزگشایی از ترس مزمن ترامپ 
بازداشت سارقی که می‌خواست خواننده شود
من برای شهادت می‌روم
«حمایت هدفمند»، طرح جدید معیشتی یا رمز جراحی یارانه‌ای؟  
کمپین نفوذ بی‌سابقه اسرائیل در امریکا
گفت‌وگو با پدر و همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شهادت در راه‌وطن را ازخادمی امام‌رضا (ع) گرفت
اینجا عالم دیگری است و مستقیم به ملکوت راه دارد!  
تخلفات ایمیدرو افشا شد
«استعدادیابی دانش‌آموزان» پلی میان کلاس درس و آینده شغلی آنهاست
آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  
آخرین اخبار