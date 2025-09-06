ترامپ راه رئیس آلمان نازی را پیش گرفته است

علی‌اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «صدای شکستن استخوان‌های سازمان ملل متحد به گوش جهانیان رسید و عملاً می‌توان به صراحت آغاز مرحله "به تاریخ سپرده شدن این سازمان" همچون "جامعه ملل" را اعلام کرد

مشاور امور بین‌الملل رهبر انقلاب تأکید کرد: عقیده اهل سیاست بر این است که ترامپ راهی را در پیش گرفته که رئیس آلمان نازی در گذشته آزمایش کرده و توانسته جهان غرب را مرعوب کند.

علی‌اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «صدای شکستن استخوان‌های سازمان ملل متحد به گوش جهانیان رسید و عملاً می‌توان به صراحت آغاز مرحله "به تاریخ سپرده شدن این سازمان" همچون "جامعه ملل" را اعلام کرد. برخورد‌های سریع و خشن بین ترامپ و پوتین در فاصله کوتاهی پس از اجلاس آلاسکا نشان می‌دهد که دوراندیشی ترامپ ساده‌انگارانه‌تر از هیتلر است و پوتین هوشمندانه‌تر عمل کرده است. عقیده اهل سیاست بر این است که ترامپ راهی را در پیش گرفته که رئیس آلمان نازی در گذشته آزمایش کرده و توانسته جهان غرب را مرعوب کند. اکنون تاریخ تکرار شده است و آقای ترامپ بدون پند گرفتن از آنچه در گذشته رخ داده، آن راه را می‌رود که این، راه مطلوبی برای وی نخواهد بود.»