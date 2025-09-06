احداث ۱۰ ایستگاه جدید مترو با توسعه شرقی خط ۴

جوان آنلاین: در دوره جدید مدیریت شهری، توسعه خطوط ۴، ۲، ۶ و ۷ مترو به طور ویژه مدنظر قرار گرفتهاست.
شهردار تهران، علیرضا زاکانی با اشاره به اهمیت طرحهای توسعهای برخی خطوط موجود شبکه مترو اظهار کرد: مطابق طرح جامع شهری، تهران طی یک برنامه مشخص، باید تا پایان سال ۱۴۲۰ صاحب ۱۱ خط مترو به طول تقریبی ۴۹۰ کیلومتر با ۳۲۰ ایستگاه شود. البته هم اکنون در تهران ۳۰۸ کیلومتر مترو با ۱۶۰ ایستگاه فعال است و ما به دنبال آن هستیم که زودتر از سال ۱۴۲۰ به اهداف طرح جامع حمل و نقل ریلی پایتخت برسیم.
وی در ادامه گفت: در کنار موضوع شروع عملیات اجرایی خطوط جدید در دورهکنونی مدیریت شهری، توسعه خطوط ۴، ۲، ۶ و ۷ شبکه مترو هم به طور جدی مدنظر قرار گرفت، چراکه پروژههای توسعه خطوط موجود، بسیاری از مناطق کمبرخوردار از سیستم حمل و نقل ریلی را منتفع و بهرهمند از شبکه مترو خواهد ساخت. در این راستا تفاهم اولیه پیرامون پروژه توسعه شرقی خط ۴ به طول تقریبی ۱۱ کیلومتر با ۱۰ ایستگاه نیز آماده شده و به زودی قرارداد آن نهایی خواهد شد.
شهردار تهران تصریح کرد: با تکمیل پروژه توسعه شرقی خط ۴ محلههای تهران نو، تهرانپارس (شرقی و غربی)، دردشت، حکیمیه، میدان شقایق و میدان شاهد به همراه دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور تحت پوشش خطوط راهآهن ریلی قرار خواهند گرفت. این توسعه در نقطه پایانی خود به یک پارکینگ زیرزمینی منتهی خواهد شد.
وی در خصوص آخرین وضعیت عملیات اجرایی خطوط جدید گفت: خوشبختانه برای ساخت خطوط ۸، ۹ و ۱۰ مترو موفق به عقد قرارداد با مجموعههای مختلف شدیم که از این سه خط، عملیات حفاری خط ۱۰ آغاز شده و تاکنون هزارو ۲۰۰ متر تونل حفاری و ساخته شدهاست. خطوط ۸ و ۹ هم در مراحل مختلف تملک زمین و تجهیز کارگاه هستند و عملاً عملیات اجرای آنها آغاز شدهاست. از طرفی تفاهمنامه خط ۱۱ نیز اخیراً به امضا رسید تا وارد مرحله جدیتری شود.
زاکانی در رابطه با هزینههای توسعه شبکه مترو گفت: به طور میانگین، ساخت و تجهیز هر کیلومتر مترو به قیمت امروز رقمی معادل ۵/۵ الی ۶ هزار میلیارد تومان هزینه دربردارد و همین امر باعث شدهاست برای احداث خطوط و ایستگاههای جدید شبکه مترو، سراغ روشهای نوین تأمین هزینههای هنگفت این مود حمل و نقل عمومی برویم.