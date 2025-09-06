کد خبر: 1316403
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

۸۸ کشور خدمات پستی به آمریکا را به حالت تعلیق درآورده‌اند

۸۸ کشور خدمات پستی به آمریکا را به حالت تعلیق درآورده‌اند اتحادیه جهانی پست اعلام کرد که ترافیک پستی به آمریکا پس از اعمال تعرفه‌های جدید توسط واشنگتن بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است.

جوان آنلاین: اتحادیه جهانی پست روز شنبه اعلام کرد که ترافیک پستی به ایالات متحده پس از اعمال تعرفه‌های جدید توسط واشنگتن بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است و ۸۸ اپراتور در سراسر جهان خدمات خود را به طور کامل یا جزئی به حالت تعلیق درآورده‌اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، ماساهیکو متوکی، مدیرکل UPU در بیانیه‌ای گفت که این اتحادیه در حال کار بر روی «توسعه سریع یک راه‌حل فنی جدید است که به انتقال مجدد پستی به ایالات متحده کمک خواهد کرد».

دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در اواخر ماه ژوئیه اعلام کرد که از ۲۹ آگوست، معافیت مالیاتی برای بسته‌های کوچک ورودی به ایالات متحده را لغو می‌کند.

این اقدام باعث شد تا سرویس‌های پستی از جمله در استرالیا، انگلیس، فرانسه، آلمان، هند، ایتالیا و ژاپن، اعلامیه‌های زیادی مبنی بر عدم پذیرش اکثر بسته‌های ارسالی به مقصد ایالات متحده منتشر کنند.

اتحادیه پست جهانی (UPU) اعلام کرد که داده‌های مبادله شده بین اپراتور‌های پستی از طریق شبکه الکترونیکی آن نشان می‌دهد که انتقال پستی به ایالات متحده در ۲۹ آگوست، در مقایسه با یک هفته قبل، ۸۱ درصد کاهش یافته است.

این اتحادیه اعلام کرد: «علاوه بر این، ۸۸ اپراتور پستی به UPU اطلاع داده‌اند که برخی یا تمام خدمات پستی به ایالات متحده را تا زمان اجرای راه‌حلی به حالت تعلیق درآورده‌اند.»

این موارد شامل دویچه پست آلمان، پست سلطنتی بریتانیا و دو اپراتور در بوسنی و هرزگوین می‌شد.

UPU که در برن، پایتخت سوئیس مستقر است در سال ۱۸۷۴ تأسیس شد و ۱۹۲ کشور عضو دارد. این سازمان قوانین مربوط به مبادلات پستی بین‌المللی را تعیین می‌کند و توصیه‌هایی برای بهبود خدمات ارائه می‌دهد.

برچسب ها: پست ، آمریکا ، تعرفه ، تعلیق
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

مقابل شقی‌ترین دشمنان ایستاد

فرماندهی که در مراسم اهل‌بیت خادمی می‌کرد

از دروازه‌بانی راه‌آهن تا دفاع از وطن 

آموزش و پرورش قربانی هیجان 

آژیر قرمز در کاخ سفید 

ابوعبیده زنده باشد شمشیر بُرنده و شهید شود چراغ هدایت امت است

مزدوری برای موساد با پرچم سلفی‌گری و تجزیه‌طلبی 

میدان ایران

غوره‌های مویز نشده 

سخت‌گیری و انضباط بهانه‌های جدید حدادی 

به جرم دفاع از مردم غزه زن، زندگی، سلول انفرادی

اقتصاد اروپا در لبه تیغ مکانیسم ماشه

رژه قدرت شرق مقابل غرب در پکن

توافقات راهبردی و حیاتی با شرق

شکل‌گیری انتظارات جدید در بازار ارز و سرمایه

کوری اطلاعاتی صهیونیست‌ها در یمن

بدون شرح

ایران پرچمدار ظهور

نظام آموزشی غرب مقاومت را سانسور می‌کند ما درگیر درصد کنکوریم!

مکانیسم ماشه؛ ابزار بازگشت اروپا به صحنه‌ی بین‌الملل

کشف استعداد‌های جوان در جشنواره کمدی ممکن می‌شود

توافق ۲۵ ساله ایران و چین در فاز اجرای پیشرفته 

غرب باوران مشغول کارند

سناریو‌های احتمالی بعد از مصوبه خلع سلاح حزب‌الله 

وصیتنامه‌ای که طناب دار را گشود

«اصلاحات» ماشه را زودتر می‌چکاند

سهم آموزش رایگان از رتبه‌های برتر کنکور صفر درصد!

تاکید رهبر انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین

نشست خبری نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران

وامی به وسعت محبت 

حماسه پادگان امام‌علی (ع) را سجاد و همرزمانش رقم زدند

رهبر انصارالله یمن: دشمن صهیونیستی با همکاری آمریکا مرتکب جنایت قرن شد

چشم انتظار ملاقات ازبکستان در فینال

آپارتاید علمی با جذب، مهاجرت و ترور!

حرکت‌های جهادی، پلی به سوی تحول فردی، اجتماعی و ساخت رهبران آینده است

مسیر هموار و تشویقی افزایش نجومی تعرفه‌های پزشکی در دولت!

علاج مکانیسم ماشه مدیریت «انتظارات» است

پزشکیان: مشکل کمبود منابع نداریم، مشکل از مصرف بی‌رویه است

آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  

تروئیکای شرق، اروپا را پای مذاکره آورد

حمایت قاطع از ایران در بزرگ‌ترین صف بندی علیه غرب

سپاهی برای حراست

اثر مکانیسم ماشه بر اقتصاد روانی است یا واقعی؟!

علاج کسری بودجه با بودجه‌ریزی عملیاتی

نسخه چینی همراهی با ایران!

والدگری دیجیتال نداریم

نخست‌وزیری امریکاپسند در گرداب خشم ملت ایران

ارتش اسرائیل: طرحی برای غزه پس از جنگ نداریم

ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های بدون آزمون سال ۱۴۰۴ از ۱۱ شهریور آغاز می‌شود

تیم والیبال جوانان ایران قهرمان جهان شد/ ربودن «طلا» از چنگ ایتالیا

پیشنهاد سردبیر
بحران رهاشدگی مصرف با حذف مردم از مدیریت آب
معیشت مردم در دستور ویژه دولت و مجلس
وعده معیشتی پاستور- بهارستان
وعده انضباط مالی در ورزش، از رؤیا تا واقعیت
تقلای ماندن در باشگاه قدرتمندان
رمزگشایی از ترس مزمن ترامپ 
بازداشت سارقی که می‌خواست خواننده شود
من برای شهادت می‌روم
«حمایت هدفمند»، طرح جدید معیشتی یا رمز جراحی یارانه‌ای؟  
کمپین نفوذ بی‌سابقه اسرائیل در امریکا
گفت‌وگو با پدر و همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شهادت در راه‌وطن را ازخادمی امام‌رضا (ع) گرفت
اینجا عالم دیگری است و مستقیم به ملکوت راه دارد!  
تخلفات ایمیدرو افشا شد
«استعدادیابی دانش‌آموزان» پلی میان کلاس درس و آینده شغلی آنهاست
آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  
آخرین اخبار