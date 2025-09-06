میزبانی جشنواره اشلینگل آلمان از «ماهی در قلاب»

با پایان یافتن مراحل فنی و نهایی شدن اثر تازه محی‌الدین مظفر، کارگردان برجسته تاجیکستانی، فیلم سینمایی «ماهی در قلاب»، ساخته مشترک ایران و تاجیکستان با مشارکت شبکه آی‌فیلم و سرمایه‌گذاران ایرانی و تاجیکستانی، نخستین حضور در یک جشنواره معتبر خارجی را با جشنواره اشلینگل آلمان تجربه می‌کند.

جوان آنلاین: «ماهی در قلاب» به نویسندگی بختیار کریم‌اف، تهیه‌کنندگی امیر تاجیک و محی‌الدین مظفر و کارگردانی محی‌الدین مظفر، محصول سال ۲۰۲۵ است و در خلاصه داستان آن امده است: «از دور که بنگری، گمان می‌کنی ماهیِ در قلاب همیشه اسیر دست ماهیگیر است، غافل از آن که دریا گاهی کلید آزادی را به کودکی بی‌نام می‌بخشد.»

در این فیلم، ایفای نقش‌های اصلی را خورشید مصطفی‌اف و سیاره صفراوا دو بازیگر مطرح تاجیکستانی عهده‌دارند و کارگردان، عبدالله عبدالرحیم‌زاده، استعداد نوجوان بازیگری تاجیکستان را برای نخستین‌بار در این فیلم معرفی کرده است.

رقابت «ماهی در قلاب» با فیلم‌های مطرح دنیا در حوزه کودک و نوجوان، در حدفاصل ۲۷ سپتامبر تا ۴ اکتبر (پنجم تا دوازدهم مهر) در سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان اشلینگل آلمان در شهر کمینتز ادامه دارد و اولین نمایش بین‌المللی فیلم یادشده، برای سینماگران و فیلم‌سازان برجسته شرکت‌کننده در این جشنواره مهم سالانه خواهد بود.