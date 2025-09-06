نخستین همایش و نمایشگاه گروهی «فرهنگ و بدن» به مناسبت روز ملی مردم‌شناسی و سالروز تولد دانشمند نامدار ایرانی، ابوریحان بیرونی، روز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ در کوشک باغ هنر تهران افتتاح شد. این رویداد علمی–فرهنگی با همکاری کوشک باغ هنر، مرکز گردشگری عباس آباد، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده مردم‌شناسی، فرهنگسرای خانواده، کانون فرهنگی هنری دایا، موسسه فرهنگی هنری آوای نصر ایرانیان و انجمن انسان‌شناسی ایران برگزار شد.

جوان آنلاین: نمایشگاه بین‌رشته‌ای «شگفتی‌های بدن انسان» با محوریت علم، هنر و مردم‌شناسی، به بررسی ابعاد گوناگون بدن، مغز، فرهنگ و سلامت پرداخت و تلاش داشت نگاهی نو به هویت، زیبایی‌شناسی و تجربه‌های انسانی ارائه دهد.

در این دوره ۷۶ شرکت‌کننده با ۱۱۴ اثر حضور داشتند. آثار در سه بخش بزرگسالان، کودک و نوجوان مورد ارزیابی قرار گرفت. در بخش بزرگسالان ۱۰ هنرمند، در بخش کودک و نوجوان یک نفر و در بخش موشن‌گرافی نیز یک شرکت‌کننده حضور داشت، شایسته تقدیر شناخته شدند. حضور یک هنرمند از کشور ایتالیا نیز به این رویداد بعدی بین‌المللی بخشید.

مراسم افتتاحیه با سخنرانی‌های دکتر مصطفی زارعی (ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری)، دکتر حسن‌زاده (ریاست پژوهشکده مردم‌شناسی)، دکتر کامران پاک‌نژاد (پژوهشگر حوزه تکامل و عصب-زیبایی‌شناسی و مدرس مدعو پژوهشکده علوم شناختی) و دکتر مریم قاسم‌پور (پژوهشگر حوزه آیین و افسانه) همراه بود.

در بخش پایانی، با حضور دکتر قاسم‌پور، دکتر بهداد نجفی اسداللهی، معصومه رخشا (اعضای هیئت داوران)، دکتر مژده مصحفی توانا (دبیر علمی همایش و پژوهشگر حوزه آیین و عروسک بومی) و مهندس میثم اخباری (رئیس کوشک باغ هنر) از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد. همچنین دیپلم افتخار این دوره به دکتر اشکان حقیقی (متخصص داخلی) اعطا شد.

اسامی برگزیدگان بخش بزرگسال:

زهرا علیزاده

مرجان بهروزپور باغمیشه

زینب کارشناس

مشفق رخشا (از ایتالیا)

مریم ابراهیم‌آبادی

هلیا فروتنی

صدیقه کرمانی

زهرا کاظمی

زینب جلیلیان (پزشک)

پریسا پویان

بخش کودک:

آلا آذربایجانی