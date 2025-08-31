سردار سلیمانی: راهبرد غرب در قبال ایران همیشه تهاجمی بوده است

جوان آنلاین: سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی صبح امروز در همایش روز قشر بسیج کارمندی که در سالن شهید سلیمانی استانداری خراسان رضوی برگزار شد،با بیان این مطلب که مهمترین عامل پیروزی ایران، خود ملت بودند و اینجاست که اهمیت این عامل بیش از پیش به چشم میآید اظهار کرد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزهای که ملت بزرگ ایران از سر گذراند، نبردی بود که از سوی رژیم جعلی، متجاوز، غاصب و کودککش صهیونیستی و آمریکا به ملت ما تحمیل شد، اما تجربه گرانقدری بود که بار دیگر ثابت کرد باید قدر کنشگری و همبستگی ملی را بدانیم.
وی افزود: اگر بخواهیم زوایای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را بررسی کنیم، باید به سالها قبل برگردیم؛ باید بازگردیم به دوره رنسانس و زمانی که غرب توانست به دانش کارشناسی و قدرتهای علمی دست پیدا کند، اما این توانایی جدید را در خدمت اهداف خبیث قرار داد تا استثمار و استعمار دیگر کشورها را بهعنوان هدف اصلی دنبال کند و از آن زمان تاکنون، غرب همواره در کانون جنگافروزی در گستره عالم بوده است
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: میلیونها انسان در طول تاریخ ۲۰۰ سال اخیر فقط به این دلیل کشته شدند که قدرتهای سلطهگر، اخلاق را زیرپا گذاشتند و دانش را به خدمت گرفتند تا بر ملتهای دیگر سلطه پیدا کنند. بخش مهم از این شمار، ملتهای مظلوم منطقه ما هستند، اما بخش عمده آن، ملتهای خودشان هستند که در دو جنگ جهانی هلاک شدند، این یعنی غرب حتی به ملتهای خودش نیز رحم نمیکند.
سردار سلیمانی بیان کرد: در سه سال اخیر، بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بودجه نظامی ایالات متحده افزایش پیدا کرد تا در شرایطی که ایالات متحده از هرنوع مخاطره نظامی به دور است، تسلط بر ملتهای دیگر را دنبال کند. دهها سال است ارتش آمریکا دریا پایه است یعنی برای تهاجم و تجاوز طراحی شده و این رویه را امروز با سنتکام و صدجور پایگاه و تشکیلات نظامی هجومی در اقصی نقاط عالم شاهد هستید.
وی با بیان این مطلب که راهبرد غرب در قبال ایران، همیشه تهاجمی بوده است گفت:رویه تهاجمی غرب هنوز هم ادامه دارد همین الان حرف از مکانیسم ماشه میزنند و میگویند تحریمها بازمیگردد یا اینکه ذیل بند ۷ قطعنامه شورای امنیت، حمله نظامی به ایران مشروعیت پیدا میکند. دقیقاً چه زمانی بوده که ما تحریم نبودهایم؟ در ۴۷ سال اخیر، چه زمانی بوده که ملت ایران در تهیه اقلام مورد نیاز خود از بازار جهانی آزادی عمل داشته است؟
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اینها تهدید میکنند کارهایی انجام خواهند داد که بارها انجام دادهاند؛ وقتی به سفارتخانه ایران در دمشق حمله شد، وقتی شهید هنیه را در قلب تهران هدف قرار دادند، وقتی پنج آبان به مراکز راداری ما حمله کردند یا در بدترین نوع آن، وقتی جنگ ۱۲ روزه را به ما تحمیل کردند، ما ذیل بند ۷ قطعنامه شورای امنیت نبودیم؟
سردار سلیمانی اظهار کرد: دشمن جنگ ۱۲ روزه را ترتیب داد و همزمان، گروهکهای تجزیهطلب را به میدان آورد تا عامل خارجی و عامل داخلی، همزمان کار جمهوری اسلامی را تمام کنند، اما در این ۱۲ روز، ۲۱ نقطه حیاتی و راهبردی رژیم صهیونیستی بهکلی نابود شد و ما توانستیم با تکیه بر موشکهای جدید، بانک اطلاعاتی اهداف خود را با دقت کمتر از یک متر دقیق کنیم.
وی با بیان این مطلب که امروز، نقاط ضعف دشمن را کاملاً میشناسیم و آگاهیم که در هر مترمربع از اراضی اشغالی چه میگذرد، افزود: اگر هر نوع تجاوزی دوباره اتفاق بیفتد، ما نهفقط صهیونیستها بلکه حامیان آنها را هم مسئول میدانیم. در همین جنگی که پشت سر گذاشتیم، بروید تحقیق کنید ببینید چند کشور در دفاع از اسرائیل مشارکت داشتند. بروید مطالعه کنید ببینید چند هزار تن بمب و تسلیحات انفجاری به رژیم صهیونیستی دادند تا بر سر یک ملت بیدفاع بریزند، اما اینبار شرایط متفاوت خواهد بود.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: در زمان جنگهای صلیبی، دشمنان اسلام به وحشیترین اوباش خود شمشیر میدادند تا زن و بچه مسلمان را بکشند و اسمشان را «شوالیه معبد» گذاشتند. الان هم وضع همین است و شوالیههای معبد هنوز زنده هستند، اما این بار هم ارتش آزادیبخش قدس، آنها را ذلیل خواهد کرد.
سردار سلیمانی در پایان سخنانش گفت: بسیج بهعنوان فرزند انقلاب اسلامی، مسئولیت ساماندهی و سازماندهی مردم برای نقشآفرینی در همه ابعاد را برعهده دارد و هر کجا که دستگاههای دولتی نیاز به کمک مردمی دارند، این بسیج است که امتداد مردمی را بهوجود میآورد و نقشآفرینی مردم را پیوست کار میکند تا موفقیت تضمین شود.