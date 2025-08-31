خسوف در ۱۶ شهریور؛ ۵ شهر آماده تماشای شگفتی

جوان آنلاین: یک عضو اتحادیه جهانی نجوم باستان اعلام کرد که در پنج شهر ایران این پدیده شگفتانگیز و زیبا به صورت کامل و با چشم غیرمسلح قابل مشاهده خواهد بود.
علی عجبشیرزاده، عضو برجسته اتحادیه جهانی نجوم باستان گفته است که هفته آینده در شب یکشنبه، یکی از زیباترین خسوفهای قرن رخ خواهد داد. این رویداد به دلیل طولانیبودن آن و همچنین رنگ خاص سرخ ماه، جذابیت ویژهای دارد. قابل ذکر است که این پدیده در پنج شهر از ایران به طور کامل و با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است.
وی همچنین توضیح داد که این خسوف از آغاز تا پایان بیش از ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه طول خواهد کشید و فرصت خوبی برای علاقهمندان به نجوم فراهم میکند تا زیبایی این رویداد نادر و شگفتانگیز را مشاهده کنند.
این عضو اتحادیه جهانی نجوم باستان تأکید کرد که در شهرهای تبریز، تهران، مشهد، رشت و اصفهان، این پدیده به طور کامل قابل رؤیت خواهد بود و مردم این شهرها میتوانند از نزدیک این لحظه تاریخی را به نظاره بنشینند.