تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۱
جذب حدود ۷۲ هزار نفر در آموزش و پرورش طی امسال

جذب حدود ۷۲ هزار نفر در آموزش و پرورش طی امسال سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: طی امسال حدود ۷۲ هزار نفر ردیف استخدامی در قالب‌های آزمون استخدامی ماده ۲۸ و دانشجویان متعهد خدمت اختصاص داده شده است.

جوان آنلاین: علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در خصوص دستاورد‌های آموزش و پرورش دولت چهاردهم در یکسال اخیر، گفت: آموزش و پرورش یکی از نهاد‌های حاکمیتی، مطابق اسناد بالا دستی است و همچنین منطبق بر منویات مقام معظم رهبری هم به جهت برنامه ریزی دقیق و هم به جهت تخصیص بودجه بصورت خاص مورد توجه است.

وی با بیان اینکه در یکسال گذشته نگاه ویژه دولت به تامین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش یکی از مهمترین دستاورد‌ها بوده است افزود: به نحوی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۷ هزار نفر ردیف استخدامی اعم از دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی به عنوان دانشجو معلم و همچنین آزمون استخدامی ماده ۲۸ به آموزش و پرورش تخصیص داده شد که نشان از توجه خاص و ویژه به آموزش و پرورش است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ همین توجه ادامه داشته است ادامه داد: حدود ۷۲ هزار نفر ردیف استخدامی در قالب‌های آزمون استخدامی ماده ۲۸ و دانشجویان متعهد خدمت اختصاص داده شده است که نشان می‌دهد در حوزه تامین منابع انسانی و نیروی انسانی نگاه ویژه صورت گرفته است.

فرهادی به بحث بودجه و تامین منابع مالی اشاره کرد و گفت: نرخ و درصد افزایش رشد کل بودجه کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۳۸ درصد بوده است که این عدد برای آموزش و پرورش ۶۷ درصد است یعنی توجهی که به بودجه آموزش و پرورش برای سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ شده، از میانگین کشور حدود ۳۰ درصد بیشتر بوده و این نشان از توجه ویژه دولت به آموزش و پرورش در بحث تامین منابع مالی است.

به گفته وی،۳۰ درصد بودجه آموزش و پرورش بیشتر دیده شدن، عدد درشتی است، چیزی حدود بیش از ۱۰ درصد از کل بودجه کشور را در خود جای داده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش به افزایش سهم آموزش و پرورش از کیک بودجه یا سهم کل بودجه اشاره کرد و ادامه داد: تا قبل از سال ۱۴۰۴ سهم آموزش و پرورش از کل بودجه حدود ۱۰ درصد بود که این عدد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد و این یعنی سهم آموزش و پرورش از کل بودجه به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرد که نشان از نگاه حمایتی و ویژه به بحث آموزش و پرورش است.

فرهادی بیان اینکه مهمترین اتفاق برای آموزش و پرورش در یکسال گذشته این بوده که به مسئله اول دولت و شخص رییس جمهور تبدیل شده است گفت: در تاریخ آموزش و پرورش نبوده که رییس جمهور شخصا بصورت هفتگی جلسه تشکیل و آن جلسه را اداره کند. راسا جلسه را برای تامین عدالت آموزشی هم در بحث فضا و تجهیزات و هم در بحث محتوای آموزشی پیگیری کند.

وی با بیان اینکه مدلی طراحی شده که از ظرفیت مردم در کنار دولت، به عنوان ظرفیت اصلی برای رفع ناترازی در فضا و تجهیزات مدارس در برخی از نقاط کشور استفاده کرد، اظهار کرد: علاوه بر این در یک سال اخیر در بحث محتوای آموزشی، تغییر در رویکرد تدریس و انتقال محتوا، روش‌های بدیع و نوینی براساس شرایط فعلی و زمانی مورد استفاده قرار گرفته است.

