یک رویداد نوستالژیک در جشنواره «فلاهرتیانا»/ نمایش مجدد «راننده و روباه»

جوان آنلاین: جشنواره بینالمللی فیلم مستند «فلاهرتیانا»ی روسیه به مناسبت سی امین سالگرد تاسیس، قصد دارد فیلمهایی را که در دورههای قبل موفق به دریافت جایزه بزرگ جشنواره شدهاند را، امسال در بخش ویژه «بهترینهای فلاهرتینا» به نمایش بگذارد. این جشنواره از ۲۸ شهریور تا ۳ مهرماه امسال برگزار میشود.
مستند «راننده و روباه» به کارگردانی آرش لاهوتی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) در سال ۲۰۱۳ موفق به دریافت جایزه بزرگ «نانوک طلایی» این جشنواره شد و سال بعد (۲۰۱۴) پوستر جشنواره فلاهرتیانا براساس کاراکتر این فیلم طراحی شده بود.
«راننده و روباه» که پُرترهای از محمود کیانی فلاورجانی راننده کامیون و فیلمساز تجربی سینمای ایران است، علاوه بر کسب جایزه نانوک طلایی جشنواره فلاهرتینا روسیه، جایزه هوگوی طلایی جشنواره شیکاگو آمریکا، جایزه ویژه هیات داوران جشنواره مستند «آسمان وسیع» آمریکا، جایزه هیات داوری دانشجویی جشنواره «حقوق بشر» اوکراین، جایزه بهترین کارگردانی مستعد بینالمللی جشنواره «اُوپنداکسیتی» لندن و جایزه هیات داوران «بخش مطبوعات» جشنواره پیامی به بشریت روسیه، در جشنوارههای هاتداکس کانادا، ویزیون دورئل سوئیس، کراکو لهستان، داکپوینت فنلاند، مونترال کانادا، لوساس فرانسه، پالمبیچ آمریکا، بوداپست مجارستان، هزاره مستند بلژیک، تیآرتی ترکیه، لاساد فرانسه، مینسک روسیه سفید، هفته مستند موزه هنرهای معاصر نیویورک، برنامه داکیونایت آمریکا و کانادا و Doc&Doc سالن فورومدزایماژ فرانسه هم به نمایش درآمده است.