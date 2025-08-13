ایرانیان خارج از کشور برای شرکت در یک رویداد هنری فراخوانده شدند

جوان آنلاین: اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، این رویداد را برگزار میکند.
هدف از برگزاری این رویداد، نمایش جلوههای فرهنگی، معنوی و اجتماعی حضور ایرانیان در راهپیمایی اربعین، تحت شعار «پیادهروی جهانی، روایت ایرانی» اعلام شده و فرصتی برای انعکاس نگاه و تجربه شخصی ایرانیان خارج از کشور از این رویداد عظیم انسانی و الهی است.
ایرانیان مقیم خارج کشور از اقشار و گروههای سنی مختلف میتوانند در این رویداد مشارکت کنند.
بر این اساس، میتوانند محتوای تولیدی خود را در قالبهای نوشتاری: دلنوشته، نامه به ایران، شعر، داستان کوتاه (حداکثر ۵۰۰ کلمه)، قالب صوتی: پیام صوتی کوتاه (حداکثر ۲ دقیقه) حاوی دلنوشته یا شعر ویا قالب تصویری: ویدئوی کوتاه (حداکثر ۲ دقیقه) حاوی پیام، شعرخوانی، یا نمایش احساسات و عکس، ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار، ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ (۲۲nd September ۲۰۲۵) اعلام شده است.
آثار برگزیده این پویش علاوه بر این که به صورت جداگانه تقدیر خواهند شد، امکان حضور در «جایزه جهانی اربعین» نیز برای آنها فراهم شده است، جایزهای که با مشارکت نخبگان فرهنگی از سراسر جهان برگزار خواهدشد.
علاقهمندان برای ارسال آثار خود از طریق ایمیل: Hamvatan.ir۱۴۰۴@gmail.com یا پیام رسانها در شبکههای اجتماعی، اقدام کنند.