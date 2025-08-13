کد خبر: 1312694
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۱
جامعه » اخبار كلی
رئیس دیوان عالی کشور:

رژیم صهیونیستی از انسانیت و اخلاق بویی نبرده است

رژیم صهیونیستی از انسانیت و اخلاق بویی نبرده است رئیس دیوان عالی کشور گفت: رژیم صهیونیستی از انسانیت، شرف، و اخلاق بویی نبرده است و جنایاتش سندی بر ماهیت ضدبشری این رژیم خبیث است.

جوان آنلاین: جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور، سه‌شنبه ۲۱ مرداد ماه - به منظور بررسی پرونده‌های اصراری- کیفری برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار داشت: امام حسین (ع) نسبت به عالم بشریت حق بسیار بزرگ و گسترده‌ای دارند و رسول مکرم اسلام (ص) نقش ایشان را در ادامه راه اسلام بی بدیل عنوان نمودند که شهادت و نهضت آن حضرت در تاریخ ماندگار شد.

منتظری با اشاره به اهمیت زیارت اربعین تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) در روایتی می‌فرمایند: «هرکسی به زیارت فرزندم حسین (ع) برود ثواب ۹۰ حج و ۹۰ عمره برای او نوشته می‌شود.» همچنین استجابت دعا تحت قبه الحسین (ع) تضمین شده است، ان شاء الله خداوند توفیق دهد در این مسیر گام برداریم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت غزه گفت: رژیم صهیونیستی از انسانیت، شرف، واخلاق بویی نبرده است و جنایاتش سندی بر ماهیت ضدبشری این رژیم خبیث است.

رئیس دیوان عالی کشور با محکومیت شدید نسل کشی در غزه و سکوت مجامع و نهادهای بین المللی در برابر جنایات وحشیانه این رژیم ادامه داد: رژیم صهیونیستی با مجموعه‌ای از جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نقض حقوق بشر در فلسطین به گونه‌ای رفتار کرده است که حتی نمی‌شود نام هیچ حیوانی بر آن نهاد.

منتظری همچنین با اشاره به درگذشت حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر باغانی رئیس اسبق شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تصریح کرد: ایشان عمر پر برکت خود را در راه رسیدن به آرمان‌های امام راحل و انقلاب گذاشت و خدمات شایسته‌ای به نظام جمهوری اسلامی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب ارائه نمود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به زندگی پر ثمر و پر بار مرحوم حجت الاسلام والمسلمین باغانی، افزود: مرحوم باغانی از برجسته‌ترین چهره‌های روحانی و سیاسی غرب خراسان بود و از او به عنوان شهید زنده حادثه تروریستی ۷ تیر ۱۳۶۰ یاد می‌شود که علاوه بر ترویج و نشر معارف اسلامی و شعائر اهل‌بیت (ع) حضور در جبهه‌های دفاع‌مقدس و عرصه‌های مختلف سیاسی، دینی و فرهنگی و بیش از ۲ دهه فعالیت در مناصب قضایی در کارنامه ایشان ثبت و ماندگار شده است.

