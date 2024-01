جایزه جنجالی «لئو مسی»

جایزه بهترین بازیکن سال فیفا به لیونل مسی رسید. درحالی‌که همه منتظر بودند ارلینگ هالند یا حتی کیلیان امباپه، جایزه The Best را دریافت کنند، اما باز هم لئو یک افتخار دیگر به ویترین افتخاراتش اضافه کرد.

این هشتمین دوره از مراسم برترین‌های فوتبال جهان توسط فیفا بود و همه منتظر بودند که ببینند در شهر لندن چه اتفاقی می‌افتد. بهترین‌ها در دو بخش مردان و زنان معرفی شدند، ولی خبری از اعلام نام هالند و امباپه نبود! کاپیتان تیم‌ملی آرژانتین همانند «توپ طلا» این جایزه را نیز از آن خود کرد تا سال ۲۰۲۴ برایش به بهترین شکل ممکن آغاز شده باشد. مجری برنامه تیری آنری معروف بود و بعد از اعلام نام مسی منتظر این بازیکن بود که روی سن بیاید، اما هیچ یک از سه نامزد اصلی در سالن حضور نداشتند. در هر صورت جایزه بهترین بازیکن به مهاجم این روز‌های اینترمیامی رسید. این سومین‌باری است که مسی جایزه The Best را دریافت می‌کند. حالا مسی از کریس رونالدو و لواندوفسکی که دو بار این جایزه را گرفته‌اند، پیشی گرفته و رکوردار محسوب می‌شود.

همچنین پپ گواردیولا نیز عنوان بهترین مربی جهان را از آن خود کرد. قاعدتاً این مربی اسپانیایی استحقاق دریافت جایزه را داشت، چراکه سال گذشته با سیتی سه‌گانه (لیگ برتر، جام‌حذفی و لیگ قهرمانان اروپا) را به دست آورد و پس از آن نیز تیمش فاتح سوپرجام اروپا و جام‌جهانی باشگاه‌ها شد. به خاطر همین افتخارات بود که لوچیانو اسپالتی که ناپولی را پس از ۳۳ قهرمان ایتالیا کرده و سیمئونه اینزاگی که اینتر را به فینال لیگ قهرمانان رسانده، در جدال با پپ برای کسب جایزه ناکام ماندند. ادرسون، دروازه‌بان من‌سیتی هم با عبور از تیبو کورتوا یاسین بونو، جایزه بهترین سنگربان را دریافت کرد. جایزه پوشکاش (زیباترین گل) به گیرمه مادورگا، بازیکن تیم دسته دومی بوتافوگو رسید. در تیم منتخب فیفا در سال ۲۰۲۳ اسامی تیبو کورتوا (رئال‌مادرید) به عنوان دروازه‌بان، کایل واکر، جان استونز و روبن دیاز (منچسترسیتی) به عنوان مدافعان، برناردو سیلوا و کوین دی‌بروینه (منچسترسیتی) و جود بلینگام (بوروسیا دورتموند/ رئال‌مادرید) به عنوان هافبک‌ها و ارلینگ هالند (منچسترسیتی)، کیلیان امباپه (پاری‌سن‌ژرمن)، لیونل مسی (پاری‌سن‌ژرمن/اینترمیامی) و وینیسیوس جونیور (رئال‌مادرید) به عنوان مهاجمان دیده می‌شود.



نکته اصلی مراسم، آرای شرکت‌کنندگان و نتیجه اعلام شده در بخش بهترین بازیکن مرد سال جهان بود. بهترین‌های سال فیفا توسط آرای کاپیتان‌های ملی، سرمربیان تیم‌های ملی، هواداران و یک روزنامه‌نگار از هر کشور انتخاب می‌شوند. در آرای اعلام شده لیونل مسی و ارلینگ هالند هر کدام ۴۸ رأی کسب کرده بودند، ولی در نهایت جایزه به ستاره آرژانتینی تعلق گرفت. درحالی‌که همه به نتیجه نهایی اعتراض داشتند، فیفا در توضیحی علت این تصمیم را اعلام کرد؛ آرای بیشتر کاپیتان‌ها به مسی. بر این اساس ۱۳ کاپیتان تیم‌ملی، مسی را به عنوان بهترین بازیکن انتخاب کرده بودند، درحالی‌که هالند در این بخش تنها ۱۱ رأی را به دست آورده بود. مسی همچنین بیشترین رأی هواداران را داشت، اما هالند در بخش سرمربیان و روزنامه‌نگار از مسی جلو زده بود، منتها ملاک انتخاب فیفا آرای بیشتر در بخش کاپیتان‌های ملی بود.

رسانه‌ها، کارشناسان و اهالی فوتبال به شدت از این مسئله انتقاد کردند و هر یک برای اثبات بی‌ارزش بودن این جایزه استدلالی آوردند. همچنین غیبت هر سه نامزد اصلی در مراسم تعجب همگان را در پی داشت.