رئیس سازمان نظام پزشکی اهانت به قرآن را محکوم کرد

به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، رییس کل سازمان نظام پزشکی به وزیر بهداشت و رییس انجمن پزشکان سوئد نامه نوشت. متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای یاکوب فورسمد

وزیر محترم بهداشت و امور اجتماعی سوئد



سرکار خانم دکتر هایدی استنسمیرن

رییس انجمن پزشکی سوئد

با سلام و احترام

متاسفانه مجوز مکرر مقامات سوئدی برای هتک حرمت به ساحت قرآن، نه فقط توهین به مقدسات اسلامی که توهین به همه‌ی ادیان جهان و پیروان آن است؛ لذا وظیفه هر انسان آزاده است که این عمل را محکوم نماید.

متاسفانه انجام اینگونه کار‌ها اثرات زیانباری بر روی سلامت روان همه انسان‌ها و پیروان ادیان خواهد داشت ما به عنوان نگهبانان سلامت مردم می‌بایست دولتمردان ناآگاه را از عواقب آن مطلع سازیم.

ما از دولت سوئد خواستیم تا از تکرار این جنایت که با آزادی عقیده در تضاد است، جلوگیری کند.

دکتر محمد رییس زاده

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ج. ا. ایران

۳۱ تیرماه ۱۴۰۲

Dear Jakob Forssmed

Minister for Social Affairs and Public Health

Dear Dr. Heidi Stensmyren

President of the Swedish Medical Association (SMA)

Unfortunately recurrent

permission of the Swedish authority to desecration of the Holy Quran, is not only an insult to Muslims but also an insult to all religions and their followers. So it is the duty of every human being to condemn this behavior.

As a guardian’s health care, decision-making Authority, we should defend public mental health and we must inform the government about the consequences of this action. So we have hight expectations of Sweden’s minister of health.

We called on the Swedish government to stop the recurrence of this crime which is inconsistent with freedom of faith.

Sincerely

Dr. Mohammad Raeeiszadeh

President of IRIMC

۲۲ July ۲۰۲۳