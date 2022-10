در سیاست بین‌الملل، هر کجا که اصول قاطع، چارچوب‌های مشخص، و راهبردهای دوراندیشانه وجود نداشته باشد، دولت‌ها (یا در این مورد نظام‌های پادشاهی) ناگزیر، به آزمون‌وخطا روی می‌آورند. یکی از این موارد، تصمیم برخی از پادشاهی‌های عربی منطقه برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و برقراری تعاملات سیاسی-امنیتی-اقتصادی با این رژیم است. تصمیمی که اگرچه فعلاً ظاهراً نتایج مثبتی برای آن‌ها در پی داشته، اما چنان‌که رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز بارها هشدار داده، نهایتاً عاقبت خوشی نخواهد داشت؛ اگرچه چنان‌که در ادامه‌ی این گزارش خواهید دید، پیشاپیش نتایج فاجعه‌باری به دنبال داشته است.

بزرگ‌ترین قرارداد تجاری میان رژیم صهیونیستی و یک کشور عربی

اواسط سال جاری میلادی (۲۰۲۲) خبرگزاری‌های غربی-عبری-عربی از امضای «بزرگ‌ترین معاهده‌ی تجاری میان اسرائیل و یک کشور عربی» خبر دادند[۱]. این کشور، همان مظنون همیشگی سال‌های اخیر بود: امارات متحده‌ی عربی. نمایندگان رژیم صهیونیستی و امارات در شیخ‌نشین دبی، بزرگ‌ترین شهر امارات، یک توافقنامه‌ی تجارت آزاد[۲] به ارزش چندین میلیارد دلار امضا کردند که هدف آن رساندن تجارت دوجانبه به بیش از ۱۰ میلیارد دلار طی پنج سال آینده است. به گفته‌ی وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی، این توافق شامل برداشته شدن تعرفه‌ی ۹۶ درصد از صادرات و واردات محصولات میان دو رژیم می‌شود. طبق برخی گزارش‌ها حجم روابط تجاری امارات و رژیم صهیونیستی سال ۲۰۲۱ پیشاپیش به ۸۸۵ میلیون دلار رسیده بود[۳]. داده‌های رسمی رژیم صهیونیستی حتی این رقم را ۱/۲ میلیارد دلار نیز ارزیابی کرده‌اند.

«اورنا باربیوای» (چپ) وزیر اقتصاد و صنعت رژیم صهیونیستی و «عبدالله بن طوق المری» وزیر اقتصاد امارات در مراسم امضای قرارداد تجارت آزاد میان دو رژیم در شیخ‌نشین دبی در امارات در اواخر ماه می سال ۲۰۲۲. این توافق، اولین توافق در نوع خود میان رژیم صهیونیستی و یک کشور عربی بود.

خبرگزاری آمریکایی «سی‌ان‌بی‌سی» (وابسته به شبکه‌ی «ان‌بی‌سی») در گزارش خود درباره‌ی قرارداد مذکور که میان وزرای اقتصاد دو طرف به امضا رسید، می‌نویسد: «برای درک سرعت و مقیاس تجارتی که از زمان برقراری روابط رسمی میان امارات و اسرائیل در ماه آگوست سال ۲۰۲۰، بین این دو صورت گرفته، باید بدانید این رقم [۸۸۵ میلیون دلار] بیش از دو برابر حجم تجارت اسرائیل با مصر در سال ۲۰۲۱ است که ۳۳۰ میلیون دلار بود. این در حالی است که اسرائیل و مصر از سال ۱۹۷۹ با یک‌دیگر توافق‌نامه‌ی صلح امضا کرده‌اند.»

پرچم‌های (از چپ) امارات، رژیم صهیونیستی، و نمایشگاه دبی، مقابل ساختمان محل برگزاری «نمایشگاه ۲۰۲۰ دبی» همزمان با برگزاری مراسم «روز ملی اسرائیل» در اواخر ماه ژانویه‌ی سال ۲۰۲۲. این نمایشگاه که برگزاری آن به خاطر شیوع کووید-۱۹ به تعویق افتاد، از ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ تا ماه مارس سال ۲۰۲۲ از بازدیدکنندگان پذیرایی کرد، اما برگزارکنندگان، نام نمایشگاه را همان «نمایشگاه ۲۰۲۰ دبی» گذاشتند و تغییر ندادند.

روابطی بر مبنای کودک‌کشی و جاسوسی

نکته‌ای که نباید در این میان از یاد برد، این است که کشورهایی مانند امارات، برای آغاز روابط با رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان منتظر امضای «پیمان ابراهیم[۴]» سال ۲۰۲۰ و برقراری روابط رسمی یا کنفرانس خبری مشترک نمانده بودند. روابط دوجانبه، پیشاپیش در تمام زمینه‌های قابل‌تصور شروع شده بود. اسرائیل و امارات از جنبه‌های زیادی به یک‌دیگر شبیه هستند: رژیم صهیونیستی در فلسطین و امارات در یمن اقدام به کودک‌کشی می‌کنند؛ ضمناً هر دو به جاسوسی از شهروندان خود و کشورهای منطقه علاقه‌ی زیادی دارند و در این زمینه با یک‌دیگر همکاری نزدیکی دارند. جاسوس‌افزار صهیونیستی «پگاسوس» که چند ماه قبل به‌شدت خبرساز شد، همکاری جنایت‌بار میان رژیم صهیونیستی و امارات را بیش‌ازپیش افشا کرد.

«ثانی بن احمد الزیودی» وزیر کشور امارات در امور تجارت خارجی، پس از امضای توافق تجاری میان کشورش با رژیم صهیونیستی، در توئیتی که بیش‌تر به طنز تلخ شباهت داشت، نوشت، این توافق «فصل جدیدی در تاریخ خاورمیانه» نوشته و «موجب تسریع رشد و ایجاد شغل می‌شود و به دوره‌ی جدیدی از صلح، ثبات، و رونق در سراسر منطقه منتهی ‏خواهد شد.» وزیر اماراتی در عین حال توضیحی نداد که منظورش از صلح و ثبات و رونق در خاورمیانه، دقیقاً جنایت‌های دو طرف در فلسطین و یمن است، یا جاسوسی از شهروندان خاورمیانه یا اخباری که اتفاقاً روزِ قبل از امضای این توافق مخابره شده بود.

«امروز ما یک «توافق‌نامه‌ی جامع شراکت اقتصادی» با اسرائیل امضا کردیم که گامی رو به جلو بر مبنای بنیان قوی «پیمان ابراهیم» است. این توافق‌نامه ارزش تجارت دوجانبه‌ی غیرنفتی ما را طی پنج سال به بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش خواهد داد. با امضا، مهر و اجرای «توافقنامه‌ی جامع شراکت اقتصادی امارات-اسرائیل» فصل جدیدی در تاریخ خاورمیانه نوشته‌ایم. توافق‌نامه‌ی ما موجب تسریع رشد و ایجاد شغل می‌شود و به دوره‌ی جدیدی از صلح، ثبات، و رونق در سراسر منطقه منتهی خواهد شد.» توئیت‌های «ثانی بن احمد الزیودی» وزیر کشور امارات در امور تجارت خارجی، پس از امضای قرارداد میان کشورش با رژیم صهیونیستی اواخر ماه می سال ۲۰۲۲.

توافق با رژیم صهیونیستی یک روز پس از توهین به مقدسات اسلام

خبرگزاری سی‌ان‌بی‌سی در ادامه‌ی گزارش خود درباره‌ی امضای توافق تجاری میان امارات و اسرائیل، این‌گونه می‌نویسد:

امضای این توافق در میانه‌ی بروز دوباره‌ی خشونت میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بود. روز دوشنبه [یک روز پیش از امضای توافق]، هزاران ملی‌گرای اسرائیلی مجموعه‌ی الاقصی در اورشلیم، سومین مکان مقدس اسلام، را محاصره کردند و علیه مسلمان‌ها شعار دادند. برخی از آن‌ها به فلسطینی‌ها حمله‌ی فیزیکی کردند و چند نفر از آن‌ها به خاطر پاشیدن گاز اشک‌آور به یک خبرنگار فلسطینی، دستگیر شدند. تظاهرات‌کنندگان برای بزرگداشت سالگرد تصرف «شهر قدیم» اورشلیم به دست اسرائیل در جنگ شش‌روزه‌ی سال ۱۹۶۷ گرد هم آمده بودند... شهرهای و شهرک‌های دیگر در کرانه‌ی باختری نیز شاهد خشونت و حمله‌ی گروه‌های اسرائیلی به خانه‌ها در محله‌های فلسطینی بودند[۵]. بیش از ۱۶۰ فلسطینی در این حملات مجروح شدند؛ که به گزارش صلیب سرخ فلسطین[۶]، شماری از آن‌ها پس از برگزاری یک تجمع متقابل، با گلوله‌های جنگی هدف قرار گرفته بودند.

یک معترض فلسطینی با پرچم کشورش کنار لاستیک‌های در حال سوختن پس از درگیری نیروهای اسرائیلی با فلسطینی‌ها به دنبال تجمع اعتراضی آن‌ها علیه راهپیمایی ملی‌گراهای صهیونیست در بیت‌المقدس، یک در ایست بازرسی تحت کنترل صهیونیست‌ها در نزدیکی شهر «نابلوس» در کرانه‌ی باختری در اواخر ماه می سال ۲۰۲۲

درگیری‌ها در نتیجه‌ی برگزاری مراسم سالیانه‌ی راهپیمایی «اهتزاز پرچم» توسط شهرک‌نشین‌های ملی‌گرای صهیونیست در بیت‌المقدس آغاز شد؛ مراسمی که هر سال جرقه‌ی درگیری‌های مشابهی را می‌زند، اما رژیم صهیونیستی جلوی آن را نمی‌گیرد. اگرچه وزارت خارجه امارات، «یورش» به مسجدالاقصی توسط «شهرک‌نشین‌های افراطی تحت حمایت نیروهای اسرائیلی» را محکوم کرد، اما چنان‌که سی‌ان‌بی‌سی نیز می‌نویسد، «روابط روبه‌رشد اقتصادی میان اسرائیل و امارات، که کشوری مسلمان و رسماً حامی تشکیل کشور فلسطین است، تا کنون عمدتاً از اختلاف‌نظرهای سیاسی دو طرف بر سر مناقشه‌ی اسرائیل-فلسطین، تأثیری نپذیرفته است.» اگرچه اشغال بیت‌المقدس توسط رژیم صهیونیستی حتی در قوانین بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته نشده است، اما ظاهراً اماراتی‌ها می‌خواهند به هر قیمتی شده روابط اقتصادی‌شان با این رژیم را حفظ کنند.

«یائیر لاپید» وزیر خارجه‌ی وقت و نخست‌وزیر کنونی رژیم صهیونیستی در دیدار با «شیخ عبدالله بن زاید بن سلطان آل‌نهیان» وزیر امور خارجه و همکاری بین‌المللی امارات، در مراسم افتتاح سفارت رژیم صهیونیستی در ابوظبی، پایتخت امارات، در اواخر ماه ژوئن سال ۲۰۲۱

«میوه‌های صلح» و کودهای شیمیایی: آیا امارات به سرنوشت عراق دچار می‌شود؟

روابط تجاری امارات و رژیم صهیونیستی تا پیش از بیش از هر چیز حول محور الماس، جواهرات، مواد معدنی، سوخت، نفت و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، مانند تراشه، بود. اکنون به نظر می‌رسد حوزه‌های جدیدی مانند مواد غذایی، دارو، کود و مواد شیمیایی دیگر نیز، با حذف شدن تعرفه‌یشان، به این سبد محصولات اضافه شود. دقیقاً دو سال قبل (۱۹ اکتبر ۲۰۲۰ - ۲۸ مهر ۱۳۹۹) همزمان با پهلو گرفتن اولین کشتی باری از مبدأ امارات در بندر حیفا در فلسطین اشغالی[۷]، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی، پس از این‌که به او خبر دادند درون کانتینرها ماشین لباس‌شویی است، گفت: «این‌ها میوه‌های [ثمرات] صلح است که شما، شهروندان اسرائیل، اکنون دارید از آن‌ها بهره‌مند می‌شوید[۸].»

مراسم عرضه‌ی محصولات کشاورزی صهیونیستی در بازار میوه‌ی دبی در اواسط ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ برای اولین بار

برخی از محصولات کشت‌شده در فلسطین اشغالی با پرچم رژیم صهیونیستی در بازار میوه‌ی دبی در امارات در معرض فروش قرار داده شده‌اند.

مقامات اماراتی در عین محکوم کردن تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها، ظاهراً از درک یک واقعیت ساده عاجز هستند: مشکل رژیم صهیونیستی با مسلمان‌ها مستقیماً ریشه در نژادپرستی این رژیم دارد؛ نه به فلسطینی بودن فلسطینی‌ها. این یعنی تل‌آویو با هر انگیزه‌ای هم که به دنبال برقراری روابط با امارات باشد، باز هم این کشور را به عنوان یک کشور مسلمان، دشمن خود و مردم آن را پست‌تر از نژاد یهود می‌داند. این انگیزه در حال حاضر، ممکن است صرفاً کسب درآمد اقتصادی، تلاش برای دستیابی به مشروعیت، ادغام در منطقه، یا چیز دیگری باشد، اما به طور خاص، تبادل مواد غذایی و کودهای شیمیایی میان دو رژیم، یادآور اتفاقی است که برای مردم عراق رخ داد.

سال‌ها قبل، آمریکایی‌ها با دولت عراق قراردادی بستند که چه‌بسا از حمله با بمب اتم به این کشور مخرب‌تر بود. به موجب این قرارداد، کشاورزان عراقی ملزم به استفاده از بذرهایی شدند که غول‌های صنعت کشاورزی آمریکا به عراق صادر می‌کردند. اما این دانه‌ها یک مشکل داشتند: عقیم بودند. این یعنی کشاورزی عراق دست‌کم تا سال‌ها وابسته به واردات دانه از آمریکا شد و عملاً تأمین خوراک مردم این کشور به دست واشینگتن افتاد. ضمن این‌که مفاد قرارداد مذکور، حتی تولید و بازتولید بذرها، دستکاری آن‌ها به منظور بارورسازی، همچنین فروش، صادرات، واردات از منابع دیگر، و ذخیره‌ی آن‌ها را نیز برای کشاورزان عراقی ممنوع می‌کرد. رژیم صهیونیستی شاید دقیقاً همین بلا را بر سر امارات نیاورد، اما اصلاً بعید نیست اماراتی‌ها که اکنون در حوزه‌های فناوری با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کنند[۹] و میوه‌های اسرائیلی می‌خورند[۱۰]، به‌زودی نتیجه‌ی رابطه با رژیمی را ببینند که لزوماً آن‌ها را به اندازه‌ی مردم خودش «انسان» نمی‌داند.

در پایان ضروری است نهادهای امنیتی و مسوولان ایرانی هم هشدارهای لازم را به شرکت‌های ایرانی فعال در بازار امارت بدهند تا ناخواسته در دام همکاری با شرکای رژیم صهیونیستی نیفتند.

