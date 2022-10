﻿ آشنایی با سرور HPE DL580 G10 ، قدرتمندترین در ایران

رپورتاژ آگهی/ سرور پرولیانت HPE DL580 Gen10 تقریبا به عنوان قدرتمندترین سرور شرکت اچ پی ای در ایران شناخته می‌شود. به طور کلی سرورهای سری DL5xx برای پاسخگویی به سنگین‌ترین پردازش‌ها طراحی و تولید شده‌اند. در ادامه با بررسی مشخصات فنی با سرور اچ پی HPE DL580 G10 بیشتر آشنا خواهید شد.

قابلیت‌های کلی سرور اچ پی DL580 G10

یکی از ویژگی‌های مهم این سرور توانایی توسعه و ارتقا پذیری بالای آن برای استفاده در بارهای کاری Business-Critical است. همچنین با توجه به قیمت مناسب در مقایسه با عملکرد، مورد توجه سازمان‌ها قرار گرفته است.

با توجه به اینکه این سرور جزو سرورهای نسل دهمی (Gen10) محسوب می‌شود، یکی از سرورهایی است که طبق آخرین بهینه سازی‌ها در زمینه مصرف، سرعت پردازش، عمر مفید و ... طراحی شده است.

4 عدد سی پی یو زئون اینتل از خانواده Scalable وظیفه پردازش را در سرور HPE ProLiant DL580 G10 بر عهده دارد. برای حافظه رم نیز امکان پشتیبانی تا 6 ترابایت مموری با سرعت 2933MHz فراهم شده است.

سرور اچ پی DL580 Gen10 با استفاده از نرم افزار HPE OneView امکان مدیریت تنظیمات در اتوماسیون سرورها و ذخیره‌سازها را فراهم می‌کند.

نرم‌افزار HPE iLO در نسخه 5 برای این سرور در دسترس قرار دارد تا مدیریت سخت افزارها از طریق آن انجام شود. برای نمایش وضعیت تمامی بخش‌های سرور نیز از چیپست BMC استفاده شده است. تکنولوژی امنیتی سیلیکون Root-of-Trust برای محافظت از اطلاعات در این سرور قرار گرفته است.

در بخش گرافیکی از 16 اسلات PCIe برای راه اندازی چهار رایزرکارت گرافیک و استفاده همزمان از آن‌ها قرار گرفته است.

مشخصات فنی سرور HPE DL580 Gen10

در این قسمت مشخصات فنی این سرور را به صورت دقیق برای شما عنوان کرده‌ایم. میتوانید با مطالعه دقیق آن به طور کامل با امکانات و قابلیت های فنی سرور HP DL580 G10 آشنا شوید.

نسل سرور: Gen10

فرم فکتور: 2.5 inch

میزان فضای در رک: برابر 4 یونیت

تعداد پردازنده‌ها: 4 پردازنده

پردازنده‌های قابل پشتیبانی در این سرور:

پردازنده‌های Platinum نسل اول و دوم

پردازنده‌های Gold نسل اول و دوم

تعداد اسلات حافظه رم:

48 اسلات سازگار با رم های RDIMM، LRDIMM،NVDIMM وPersistent Memory

حداکثر حافظه پشتیبانی شده برای رم های HPE Persistent Memory :

12 ترابایت (24x 512GB Memory 2666MT/s)

حداکثر حافظه پشتیبانی شده برای رم های LRDIM : 6 ترابایت

حداکثر حافظه پشتیبانی شده برای رم های RDIMM : برابر 3 ترابایت

حداکثر حافظه پشتیبانی شده برای رم های NVDIMM: برابر 3 ترابایت

نوع حافظه پشتیبانی شده: DDR4 & HPE Persistent Memory

قابلیت پشتیبانی رم ها از تکنولوژی ECC : بله

حداکثر تعداد هارد دیسک و اس اس دی های پشتیبانی شده: 48 عدد هارد دیسک و اس اس دی 2.5 اینچی

حداکثر فضای ذخیره سازی توسط SATA : برابر 96 ترابایت

حداکثر فضای ذخیره سازی SAS : برابر 115.2 ترابایت

حداکثر فضای ذخیره سازی SATA : برابر 368.6 ترابایت

حداکثر فضای ذخیره سازی SAS : برابر 734 ترابایت

حداکثر فضای ذخیره سازی NVMe : برابر 307.2 ترابایت

تعداد پورت شبکه FlexibleLOM : برابر 4 پورت

پشتیبانی از پورت: USB 2.0 برابر 2 پورت

پشتیبانی از پورت USB 3.0 : برابر 2 پورت

پشتیبانی از تعداد پورت Serial: برابر 1 پورت در پشت سرور

تعداد پورت iLO: برابر 1 پورت

بررسی طراحی ظاهری سرور اچ پی DL580 Gen10

در ادامه سرور DL580 Gen10 اچ پی ای را از نظر طراحی مورد بررسی قرار میدهیم. از آنجایی که این سرور در فضای رک 4 یونیت را اشغال می‌کند میتوان پی برد که ابعاد بزرگی دارد و همچنین دو برابر سرور HP DL380 G10 فضا اشغال می‌کند.

طراحی بخش جلوی سرور اچ پی DL580 Gen10

در طراحی روبه رویی فضای مناسبی برای قرار دادن هاردها، باکس‌های هاردهای LFF و SFF ، درایو dvd و موارد مورد نیاز وجود دارد. در بخش جلویی این سرور موراد زیر قابل مشاهده هستند:

Quick removal access panel

Box 2 (8 SFF or 6 SFF+2 NVMe or 8 NVMe SSD optional) و ...

Front USB 3.0 port

Power On/Standby button and system power LED button

Health LED

NIC status

UID button

iLO Front Service Port (not available with SID)

Front USB 3.0 port

Serial label pull tag

Optional front display port (via Universal Media Bay)

Optional 2 SFF HDD, requires optional Universal Media bay

Optional USB 2.0 (via Universal Media Bay)

Optical Drive (Optional)

برای شکیل‌تر شدن سرور همانند دیگر سرورهای نسل 10 اچ پی، بزل کیت زیبایی طراحی شده است که در تصویر بالا آن‌را مشاهده می‌کنید.

طراحی بخش عقب سرور HPE DL580 Gen10

در بخش پشت این سرور تعداد زیادی پورت‌های مورد نیاز اعم از شبکه و LAN ، VGA و HDMI و پورت USB برای استفاده کاربر تعبیه شده است.

در قسمت دیگری پاورها با توجه به نیاز به تعداد لازم قرار می‌گیرند. در کنار هر پاور فن سرور برای خنک کاری قرار دارند. به طور کلی بخش‌های عقبی سرور DL580 نسل 10 شامل موارد زیر می‌باشد:

PCIe Slots (Slots 1-7 top to bottom)

Power supply Power LED (max. 4)

HPE Flexible Slot Power Supply, 800W PS shown (max. 4)

Serial connector

Dedicated iLO network connector

VGA (video) connector

USB connectors 2.0 (2) و USB connectors 3.0 (2)

Unit ID LED

FlexibleLOM ports

ابعاد بزرگ در این سرور تعداد تجهیزات بیشتری در اختیار کاربر قرار میدهد که در نتیجه راحتی بیشتر و سرعت بالایی را ارائه می‌کند.

طراحی بخش داخلی سرور HPE DL580 Gen10

اگر از زاویه بالا به داخل سرور DL580 Gen 10 نگاه کنیم میتوانیم اجزای داخلی همچنون CPU زئون سرور ، رم سرور ، هیت سینک ها و ... را مشاهده کنیم که در کدام بخش قرار دارند.

اجزای داخل این سرور را می‌توان بصورت زیر بیان کرد:

Left connector used for DL580 4-port NVMe Mezzanine card

DDR4 DIMM slots. Shown fully populated in 24 slots

Optional secondary PCIe riser

Primary PCIe riser

Handle for removing upper CPU Mezzanine Board Kit

DDR4 DIMM slots on CPU board kit. Shown fully populated in 24 slots

Fan cage shown with 12 standard Hot-plug fans

4 Hot Plug redundant HPE Flexible Slot Power supplies

جمع بندی درباره سرور پرولیانت DL580 G10

