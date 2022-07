رپورتاژ آگهی/ آموزش زبان به کودکان یکی از چالش‌های امروز خانواده‌ها محسوب می‌شود. اگر جزو آن دسته از خانواده‌ها هستید که به یادگیری و پرورش استعدادهای کودکتان اهمیت زیادی می‌دهید، حتما تا به حال به فکر آموزش زبان به کودک خود بوده‌اید. آموزش زبان به کودکان همان‌طور که می‌تواند با بازدهی بسیار بالایی همراه باشد، ممکن است کودک را از یادگیری زبان متنفر کند. بنابراین، لازم است با دانش کافی نسبت به آموزش انگلیسی به کودکان اقدام کنیم یا این کار را به بهترین آموزشگاه زبان کودکان بسپاریم تا از هر مشکل احتمالی جلوگیری شود.

آموزش زبان انگلیسی به کودکان

انگلیسی یک زبان بین‌المللی است و طبیعی است اگر فرزند شما به این زبان تسلط داشته باشد، تأثیر بسیار زیادی در آینده‌ی وی خواهد داشت. از این رو خانواده‌های بسیاری فرستادن کودکان به کلاس زبان را یکی از واجبات می‌دانند. این رویکرد بسیار خوب است؛ اما باید در اجرای آن دقیق عمل کرد.

از لحاظ علمی یادگیری زبان دوم به سبک یادگیری زبان اول دارای محدودیت زمانی است. زبان‌شناسان بزرگی از جمله نوام چامسکی معتقدند نیم‌کره‌ی چپ مغز مسئول یادگیری زبان است؛ اما آن بخشی که به یادگیری زبان مرتبط است تا ۱۵ سالگی فعال می‌ماند. زبانشناسان نام این دوره را Critical Period یا دوره‌ی بحرانی گذاشته‌اند. اگر کسی بعد از عبور از دوره‌ی بحرانی بخواهد به یادگیری زبان روی بیاورد امکان استفاده از نیمکره‌ی چپ را نخواهد داشت. البته به معنی عدم یادگیری زبان بعد از سن ۱۵ سالگی نیست؛ بلکه فرد مجبور است از نیمکره‌ی راست، یعنی آن بخشی از مغز که مسئول یادگیری ریاضیات است، استفاده کند.

طبیعی است نحوه‌ی برخورد شما با مقوله‌ی زبان در بزرگسالی کاملا منطقی و بر اساس فرمول‌ها و استثنائات آن‌ها خواهد بود. این دقیقا همان برخوردی است که با ریاضیات می‌کنید. در این حالت در حال استفاده از نیم‌کره‌ی راست مغز خود برای یادگیری زبان هستید؛ در حالی که قبل از ۱۵ سالگی فرصت این را دارید که زبان دوم را همانند زبان اول بدون پرسش و کاوش و با استفاده از نیم‌کره‌ی چپ یاد بگیرید.

دوران کودکی خود را به یاد بیاورید؛ قطعا هیچ‌گاه از خود نپرسیده‌اید که چرا صفت قبل از اسم می‌آید یا چرا ترتیب نقش‌ها در جمله‌ی فارسی فاعل - مفعول - فعل است. این‌ها و تمام موارد این چنینی را هنگام یادگیری زبان اول به صورت عادت و ناخودآگاه آموخته‌اید و می‌توانید به درستی از زبان مادری خود استفاده کنید.

برای درک بهتر، یک کودک ایرانی که سال‌های اولیه‌ی زندگی خود را در کشوری انگلیسی‌زبان سپری می‌کند را تصور کنید. فارغ از نژاد و ملیت، این کودک به زبان انگلیسی صحبت خواهد کرد و در بهترین حالت با یادگیری زبان مادری در خانواده به یک کودک دوزبانه تبدیل خواهد شد.

پس آن‌چه مشخص است باید از فرصت یادگیری کودکان در سال‌های اولیه‌ی زندگی به نحو احسن استفاده کرد و این سال‌های طلایی یادگیری زبان دوم را از دست نداد. هرچقدر سریع‌تر کودک خود را در مواجهه با زبان دوم قرار دهید، نتیجه‌ی بهتری خواهید گرفت. سنین ۳ تا ۷ سال بیشترین بازدهی را در یادگیری زبان دوم به سبک زبان اول نشان داده‌اند؛ آموزش زبان به کودکان در این سنین روش‌های خاص خود را دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

روش‌های موثر برای آموزش زبان به کودکان

واقعیت این است که کودکان در سن ۳ تا ۷ علاقه‌ی بیش از حدی به تماشای کارتون نشان می‌دهند. یکی از بهترین اقداماتی که می‌توانید انجام دهید، پخش کارتون‌های انگلیسی برای کودکان است. این کار علاوه بر سرگرمی، نوعی آموزش کارآمد برای کودکان محسوب می‌شود.

تماشای کارتون به زبان دوم هرچند بسیار مفید است اما نیاز به مکمل‌هایی دارد. برای مثال خواندن و نوشتن انگلیسی از طریق کارتون تقویت نمی‌شوند و این شما هستید که باید با خلاقیت خود و از روش‌های سرگرم‌کننده‌ی دیگر به آموزش این مهارت‌ها به کودک خود بپردازید.

منظور از خلاقیت در آموزش زبان به کودکان انتخاب روش‌های سرگرم‌کننده‌ای است که بتواند حواس پنج‌گانه‌ی کودک را درگیر کند. با این کار کودک نه تنها از یادگیری زبان لذت می‌برد، بلکه قوه‌ی تمرکز او افزایش یافته و حافظه‌ی کودک نیز تقویت می‌گردد.

آموزش انگلیسی به کودکان از طریق بازی

آموزش انگلیسی به کودکان از طریق بازی بهترین روشی است که می‌توانید برای کودکان ۳ تا ۷ سال اتخاذ کنید. کودکان در این سن علاقه‌ی شدیدی به بازی کردن دارند. پس، شما از این علاقه‌ی کودک در جهت ارتقاء دانش و شکوفایی استعدادهای او کمک می‌گیرید.

باید توجه داشته باشید که آموزش زبان به کودکان نباید برای آن‌ها یک تکلیف اضافی تلقی شود. زیرا هرچیزی که جنبه‌ی تکلیف پیدا کند به مرور دافعه ایجاد خواهد کرد و کودک شما از آن سر باز خواهد زد.

بازی برای کودکان بسیار نشاط آور است؛ تنها در صورتی که جنبه‌ی شاد فعالیت را حفظ کنید می‌توانید آن را برای مدت طولانی ادامه دهید. در صورتی که جنبه‌ی آموزشی را پررنگ می‌کنید، نباید آن را بیش از ۱۵ دقیقه بدون استراحت ادامه دهید. زیرا ذهن کودک سریع‌تر از جسم او خسته می‌شود. پس باید آموزش انگلیسی به کودکان همراه با بازی و در لابه‌لای آن صورت بگیرد.

آموزش زبان به کودکان با شعر و آهنگ

از دیگر مواردی که کودکان در سنین ۳ تا ۷ سال علاقه‌ی بسیاری به آن نشان می‌دهند، موسیقی و ترانه است. حفظ کردن شعرها و خواندن آن‌ها در جمع به اعتماد به نفس کودکان می‌افزاید. شعرهای انگلیسی که عموما با موسیقی همراه هستند، ابزار بسیار کارآمدی برای آموزش انگلیسی به کودکان به حساب می‌آیند.

موسیقی‌ها و ترانه‌های آموزشی مخصوص کودکان در آموزش مواردی همچون روزهای هفته، رنگ‌ها، لباس‌ها، نام حیوانات، بخش‌های مختلف بدن و... بسیار کارآمد هستند. موزیک‌های معروف Rainbow Song، Put on Your Shoes، Let's Go to the Zoo، One Little finger، 7 Days a Week از جمله قطعات موسیقی هستند که می‌توانند در آموزش موارد مذکور مفید واقع شوند.

نکته‌ای که باید مد نظر قرار دهید این است که کودکان وقتی در جمع همکلاسی‌های خود به خواندن ترانه‌های انگلیسی به صورت دسته جمعی و همراه با حرکت می‌پردازند، چندین برابر لذت می‌برند. بعلاوه اعتماد به نفس آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. پس برای بازدهی حداکثری این فعالیت بهتر است در آموزشگاه زبان به کودکان اتفاق بیافتد.

یاد دادن زبان به کودکان با داستان

فرقی نمی‌کند که کدام زبان را برای آموزش انتخاب کرده باشید. آموزش آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و... به کودکان نیز دقیقا از طریق همین روش‌ها امکان‌پذیر است. در تمام نقاط دنیا داستان‌های کودکانه نوشته می‌شوند و با تیراژ بالایی به چاپ می‌رسند. دلیل این موضوع علاقه‌ی کودکان به قصه است. این یعنی یک فرصت دیگر برای شما تا بتوانید از طریق آن آموزش زبان به کودک خود را پی بگیرید.

بهتر است خواندن داستان را وقتی که کودکتان به کتاب و تصاویر آن نگاه می‌کند، انجام دهید. این روش باعث می‌شود کودک شما به شکل کلمات نیز آشنا شود و ناخودآگاه شنیده‌های خود را با آن‌چه می‌بیند تطبیق دهد. از جمله کتاب داستان‌های مفید و مطرح می‌توان به کتاب‌های نوشته‌ی Dr. Seuss اشاره کرد. نویسنده‌هایی همچون Sandra Boynton، Eastman و Shel Silverstein نیز کتاب‌های داستان انگلیسی ریتمیک دارند که می‌تواند برای کودکان بسیار جذاب باشد.

