﻿ آنچه باید درباره درمان سرطان کودکان بدانیم

نمونه‌برداری از مغز استخوان (bone marrow) و تزریق داخل نخاعی (IT) دو مرحله مهم در تشخیص و درمان بیماری سرطان است. متاسفانه این دو مرحله با درد زیادی همراه است؛ اما بخش IT بیمارستان محک تمهیداتی اندیشیده است تا این قسمت از درمان کودکان مبتلا به سرطان با آسیب روحی و جسمی کمتری انجام شود که از آن جمله می‌توان به تدابیری، چون حضور مستمر متخصص بی‌هوشی و انجام نمونه‌گیری از مغز استخوان و تزریق نخاعی برای کودکان مبتلا به سرطان همراه با بی‌هوشی سطحی اشاره کرد.



در این صورت کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌هایشان با نگرانی و اضطراب کمتری با این بیماری سخت مبارزه خواهند کرد.



علی نادری، آنکولوژیست بیمارستان فوق‌تخصصی سرطان کودکان محک در خصوص انجام نمونه‌برداری از مغز استخوان (bone marrow) و تزریق داخل نخاعی (IT) در بیمارستان محک گفت: در حال حاضر متخصص بی‌هوشی در این بخش مشغول به کار شده تا در مرحله اول از درد درمان سرطان بکاهیم و در مرحله بعد فشار روحی و روانی کمتری به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌هایشان تحمیل شود.



نادری در ادامه با اشاره به تفاوت بین نمونه‌برداری از مغز استخوان و تزریق نخاعی، افزود: در نمونه‌برداری از مغز استخوان یا به اصطلاح bone marrow از سوزن‌های بلند برای نمونه‌گیری استفاده می‌شود. این سوزن‌ها وقتی به غشا استخوان برخورد می‌کنند، احساس درد در بیمار به وجود می‌آید.



این آنکولوژیست گفت: همچنین این قسمت از استخوان ممکن است متورم شود. اما تزریق داخل نخاعی یا IT برای تشخیص سرایت بیماری از مغز به نخاع انجام می‌شود. ما با کشیدن مایع مغزی نخاعی و آزمایش آن متوجه می‌شویم که نخاع درگیر سلول‌های سرطانی شده است یا خیر.



نادری متذکر شد: همچنین در صورت درگیری، نخاع تنها قسمتی از بدن است که از طریق رگ‌ها و گردش خون نمی‌تواند دارو‌های شیمی درمانی را دریافت کند. به همین دلیل دارو می‌بایست مستقیما به این قسمت از بدن تزریق شود.



وی در پاسخ به این سؤال که هر کودک در مسیر درمان سرطان چندین بار باید تحت نمونه‌برداری از مغز استخوان یا تزریق نخاعی قرار بگیرد، پاسخ داد:هر دوی این روش‌ها برای تشخیص اولیه سرطان و درمان آن در مراحل مختلف لازم است. بنا به نوع بیماری و میزان پیشرفت آن ممکن است هر ماه ماه یا سه ماهی یک بار برای هر کودک انجام شود.



نادری ضمن آرزوی بهبودی برای تمامی کودکان مبتلا به سرطان به دغدغه تمامی پزشکان فعال در حوزه سرطان کودک اشاره کرد و گفت:همه ما با دیدن کودکی که درد می‌کشد، ناراحت و غمگین می‌شویم. برای همین تمام تلاش‌مان را به کار می‌گیریم تا مراحل درمان سرطان با کمترین میزان درد انجام شود.



این آنکولوژیست خاطرنشان کرد:از طرفی می‌دانیم یک کودک از زمانی که وارد بخش نمونه‌گیری مغز استخوان می‌شود، چقدر مضطرب می‌شود؛ برای همین در محک همیشه یک روانشناس و مددکار اجتماعی همراه کادر درمان، کودک و خانواده‌اش در این بخش است؛ در این صورت آسیب کمتر روحی به آن‌ها وارد می‌شود.



وی افزود: توصیه من به خانواده‌ها این است که در مراحل درمان سرطان، به خصوص مرحله تزریق نخاعی و نمونه‌برداری از مغز استخوان به جستجو‌های اینترنتی اکتفا نکنند. مطالب موجود در اینترنت به شدت ناقص است و ممکن است آن‌ها را بترساند و دچار استرس بیشتر کند.



این آنکولوژیست تصریح کرد: برای همین بهترین کار اعتماد به پزشک معالج و پرسش تمامی سؤالات از اوست. در این صورت با آرامش بیشتری می‌توانند مسیر درمان سرطان را پشت سر بگذارند.



محک با توجه به کاهش درد در مراحل درمان زمینه افزایش کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان را فراهم می‌آورد و بر همین اساس تلاش می‌کند خود را با استاندارد‌های بین‌المللی هم‌سو و هم‌گام سازد. امید که روزی درمان قهرمانان کوچک مبارزه با سرطان با کمترین عوارض ممکن شود.