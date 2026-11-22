یک سناتور روس در سخنانی اعلام کرد: تصمیمات مهم پس از پایان نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، می‌تواند سرآغازی برای شکل گیری نظم نوین شنژن باشد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریا نووستی، یلنا پرمینووا، سناتور روس گفت که تصمیمات مهم پس از پایان نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه «اپک» در سایه فضای مثبت و آمادگی روسیه برای گفت‌و‌گو، می‌تواند سرآغازی برای شکل گیری نظم نوین شنژن باشد.

به گزارش مهر، این سناتور روس ادعا کرد که در رفتار ترامپ در مجموع رویکردی مبتنی بر مشارکت و تا حد زیادی دوستانه نسبت به روسیه مشاهده می‌شود.

به ادعای یلنا پرمینووا، اظهارنظر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور روسیه دوست اوست، گواهی بر این موضوع است.