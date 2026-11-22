منابع دیپلماتیک پاکستان گفتند که «شهباز شریف» نخست وزیر این کشور سفر‌های مهمی به فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت و طی آن از روسای جمهور این دو کشور برای حضور در اجلاس آتی سران کشور‌های عضو سازمان شانگهای در اسلام‌آباد دعوت خواهد کرد.

جوان آنلاین: رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع دیپلماتیک در اسلام‌آباد عنوان کردند که شهباز شریف سفر رسمی خود به مسکو را از روز ۹ آذر (۳۰ نوامبر) آغاز خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، شریف که قرار بود اوایل اسفندماه سال گذشته (هفته اول ماه مارس) بنا بر دعوت رئیس جمهور روسیه سفر رسمی به مسکو انجام دهد، یک روز پس از آغاز جنگ تجاوزکارانه آمریکایی-صهیونیستی مجبور به لغو سفر خود شد.

این منابع افزودند: نخست وزیر پاکستان در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و موضوعات مختلف بین دو کشور به ویژه گسترش همکاری‌های دفاعی، امنیتی، اقتصادی با تمرکز ویژه بر ظرفیت‌های انرژی طرف روسی را پیگیری خواهد کرد.

شهباز شریف همچنین قرار است دعوتنامه رسمی برای شرکت در اجلاس آتی سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای که تابستان سال آینده (اوت/سپتامبر ۲۰۲۷) به میزبانی اسلام‌آباد برگزار خواهد شد، را به رئیس جمهور روسیه تقدیم کند.

منابع دیپلماتیک افزودند که نخست وزیر پاکستان پس از سفر مسکو، عازم تهران خواهد شد تا در اجلاس سران کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به میزبانی دولت ایران شرکت کند.

شهباز شریف علاوه بر دیدار دوجانبه با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران از وی برای شرکت در اجلاس آتی سران شانگهای در اسلام‌آباد دعوت خواهد کرد.

پاکستان در حال حاضر ریاست شورای سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای را برای دوره ۲۰۲۶-۲۰۲۷ بر عهده دارد، این کشور به عنوان بخشی از این ریاست، میزبان چندین نشست در سطح وزرا، بحث‌های گروه‌های کارشناسی و سایر فعالیت‌ها پیش از اجلاس سال آینده خواهد بود.

به گزارش ایرنا، سازمان همکاری شانگهای، سازمان اوراسیایی میان دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبهٔ امنیتی، اقتصادی و سیاسی تشکیل شده است، این سازمان در سال ۱۹۹۶ با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه، پایه‌گذاری شد.

اسلام‌آباد روز‌های یکشنبه و دوشنبه گذشته (۲۴ و ۲۵ آبان) میزبان نشست سی‌ام وزرای خارجه اکو بود که دکتر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران ریاست هیات کشورمان را برعهده داشت.

در پایان اجلاس اکو در اسلام‌آباد اعلام شد که هجدهمین اجلاس سران سازمان اکو به میزبانی جمهوری اسلامی ایران روز‌های ۱۲ و ۱۳ آذر (۳ و ۴ دسامبر) در تهران برگزار خواهد شد.