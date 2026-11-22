جوان آنلاین: رسانه‌های عبری زبان به نقل از سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد، فقط حدود ۷۰ درصد از مجروحان جنگ‌های ۳ سال گذشته توانسته‌اند به خدمت در ارتش باز گردند که بیانگر معلولیت دائم بقیه آنها و معاف شدن شان از خدمت نظامی شده است.

به گزارش تسنیم، پایگاه عبری زبان تی وی گرام در گزارش خود تاکید کرد: سخنگوی ارتش اسرائیل این اطلاعات را در افتتاحیه هفته گرامی داشت مجروحان نیرو‌های مسلح اسرائیل اعلام کرده است که با همکاری اداره توانبخشی

در بخشی از این گزارش آمده است: واحد‌های واکنش روانی نیرو‌های رزمی از آغاز جنگ تقریباً ۵۸۰۰ تماس دریافت کرده‌اند. این واحد‌ها که توسط ارتش اسرائیل و شاخه توانبخشی آن اداره می‌شوند، خدمات تشخیصی، حمایت روانی و درمانی را به سربازان مرخص شده و ذخیره که از آسیب‌های پس از جنگ یا جنگ رنج می‌برند، ارائه می‌دهند.

این رسانه همچنین فاش کرد: بیش از ۹۸۰۰ جلسه برای بررسی اثرات تجربیات جنگی، تحت نظارت فرماندهان و با کمک افسران بهداشت روان برگزار شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که این جلسات با هدف کمک به سربازان برای مقابله با اثرات تبعات جنگ حتی پس از پایان خدمت فعال آنها برگزار می‌شود.

گفتنی است این آمار درحالی اعلام می‌شود که به گفته رسانه‌های مستقل ارتش اسرائیل حاضر به افشای تلفات واقعی خود در این جنگ‌ها نیست.