جوان آنلاین: به نقل از المسیره، نیرو‌های مسلح یمن از انجام دو عملیات نظامی موفقیت‌آمیز در عمق خاک عربستان سعودی خبر دادند که در دو مرحله پالایشگاه نفت رابغ و یک تأسیسات راداری در منطقه دواسر را هدف قرار داد.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، امروز یکشنبه اعلام کرد: عملیات اول پالایشگاه نفت رابغ را هدف قرار داد و به فضل خدا به طور مستقیم به هدف اصابت کرد.

وی بیان کرد: عملیات دوم در دو مرحله یک تأسیسات راداری در منطقه دواسر را هدف قرار داد و به فضل خدا با موفقیت به هدف خود رسید و هدف عملیات محقق شد.