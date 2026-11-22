نشریه آتلانتیک اعلام کرد که پنتاگون به بهانه «امنیت عملیاتی»، دسترسی کنگره آمریکا به اطلاعات مربوط به درگیری با ایران را محدود کرده است.

جوان آنلاین: نشریه آتلانتیک به نقل از مقامات و یادداشتی از پیت هگست وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که پنتاگون دسترسی کنگره ایالات متحده به اطلاعات مربوط به درگیری با ایران را محدود کرده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، پنتاگون به بهانه «امنیت عملیاتی»، پیوسته درخواست‌های رسانه‌ها برای اطلاعات دقیق‌تر در مورد درگیری با ایران را رد می‌کند.

کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کانتیکت پیشتر دولت دونالد ترامپ و پنتاگون را به تلاش برای پنهان‌کردن میزان واقعی خسارات واردشده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب آسیا در پی حملات ایران طی سال جاری متهم کرد.

مورفی که در ماه اکتبر به قطر و عربستان سعودی سفر کرده بود، گفت شخصاً اجازه ورود به تأسیسات نظامی قطر را که پیش‌تر هدف حملات ایران قرار گرفته بودند، دریافت نکرده است. او از وزارت جنگ آمریکا خواست ابعاد واقعی خسارات را روشن کند.

مورفی تأکید کرد که فرماندهان نظامی منطقه و نیرو‌های مستقر در میدان معمولاً از معتبرترین منابع برای اطلاع از واقعیت‌های میدانی هستند.

پیش‌تر شبکه آمریکایی ان‌بی‌سی به نقل از ۶ منبع آگاه گزارش داده بود که حملات تلافی جویانه ایران میلیارد‌ها دلار خسارت به دارایی‌ها و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس وارد کرده است.