\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0636\u062f \u0634\u0648\u0631\u0634 \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0639\u062a\u0631\u0636\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u062e\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0648 \u06af\u0627\u0632 \u0627\u0634\u06a9\u200c\u0622\u0648\u0631 \u0634\u0644\u06cc\u06a9 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u062e\u0634\u0648\u0646\u062a \u0628\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0631 \u0635\u0648\u0631\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a \u062a\u0627 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0631\u06cc\u0633 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u062a\u0638\u0627\u0647\u0631\u0627\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0637\u0648\u0644 \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0635\u0644\u062d\u200c\u0622\u0645\u06cc\u0632 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u060c \u067e\u0627\u06a9\u0633\u0627\u0632\u06cc \u06a9\u0646\u062f.