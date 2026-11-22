اختلال‌ها در پرواز‌ها در آمریکا همچنان ادامه دارد و در آستانه سفر‌های تعطیلات «روز شکرگزاری» اوضاع نابسامانی رقم زده است.

جوان آنلاین: گزارش تازه حاکی از آن است که سفر‌های هوایی در آمریکا بار دیگر دچار هرج‌ومرج شده است؛ چرا که شرکت هواپیمایی «دلتا» (Delta Air Lines) با یک اختلال فنی مواجه شده است.

دست‌کم ۳۵۰۰ پرواز در سراسر ایالات متحده با تأخیر مواجه شده‌اند و این مسئله برنامه‌های سفر مربوط به تعطیلات «روز شکرگزاری» را با خطر مواجه کرده است.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) اعلام کرد که سیستم وزن و تعادل خودکار این شرکت هواپیمایی برای پرواز‌هایی که به مقصد فرودگاه بین‌المللی هارتسفیلد-جکسون آتلانتا انجام می‌شد، از کار افتاده است. این بدان معناست که وزن دقیق چمدان‌ها در زمان پذیرش برای تعیین محدوده ایمن برای برخاستن هواپیما امکان‌پذیر نبوده است.

طبق گزارش وبسایت اطلاعات پروازی فلایت اور FlightAware، تنها در فرودگاه هارتسفیلد-جکسون، در مجموع ۵۴۷ تأخیر و تاکنون هفت لغو پرواز رخ داده است. کارگران دلتا مجبور شده‌اند برای محاسبه داده‌های وزن و تعادل، راه‌حل‌های دستی پیدا کنند و میانگین تأخیر ۵۷ دقیقه گزارش شده است. هنوز دلیل خرابی سیستم اعلام نشده است.

این شرکت هواپیمایی اعلام کرد: «تیم‌های دلتا امروز صبح از راه‌حل‌های دستی برای انجام ایمن پرواز‌ها استفاده می‌کنند، در حالی که کار برای بازیابی سیستم خودکار ادامه دارد.»

قطع سیستم در حالی آمریکایی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد که فرودگاه‌های سراسر کشور برای پذیرایی از مسافران روز شکرگزاری آماده می‌شوند و انتظار می‌رود ۱۷.۶ میلیون نفر در طول این هفته تعطیلات پرواز‌های داخلی ایالات متحده را انجام دهند. پیش‌بینی می‌شود چهار میلیون نفر از این تعداد در طول تعطیلات از مرکز مسافرتی آتلانتا عبور کنند.

این وضعیت زنجیره‌ای باعث اختلال در پرواز‌های شرکت «دلتا» در فرودگاه‌های سراسر کشور شده است؛ از جمله در فرودگاه‌های لاگواردیا، نیوآرک، ریگان نشنال، دالس، بوستون، بالتیمور، میامی، مینیاپولیس، نشویل، سن آنتونیو و بیرمنگام.

اختلال فنی دلتا در بحبوحه افزایش ترس از حملات سایبری، قطع فناوری و اختلال در سفر پس از یک رشته حوادث به ظاهر نامرتبط در سراسر جهان طی چند هفته گذشته رخ داده است.

مدتی پیش اداره هوانوردی فدرال پس از آنکه قطع سیستم از راه دور، ارتباطات و رادار کنترل ترافیک هوایی را تحت تأثیر قرار داد و باعث هرج و مرج در سفر شد، دستور توقف پرواز در سراسر کشور را صادر کرده بود.

مقامات آمریکایی مدعی شده‌اند که قطعی سیستم‌های بانکی، فرودگاهی و ارتباطی که آمریکایی‌ها را تحت تأثیر قرار داده، همگی نتیجه هکر‌ها نبوده است، اما این امر تأثیر چندانی بر کاهش ترس از حمله هماهنگ به نهاد‌های آمریکایی نداشته است.

این در حالی است که خود پلیس آمریکا (اف‌بی‌آی) روز جمعه تأیید کرد که برای دومین بار در عرض چند ماه هک شده است و اشخاص ثالث به مرکز حساس اطلاعات جرایم ملی دسترسی پیدا کرده‌اند.