نشریه آتلانتیک نوشت وزارت جنگ آمریکا با محدود کردن دسترسی نمایندگان کنگره به اطلاعات جنگ علیه ایران، نظارت قانون‌گذاران بر هزینه‌ها، خسارات و عملکرد نظامی واشنگتن بر این درگیری را دشوار کرده است.

جوان آنلاین: نشریه آتلانتیک در گزارشی نوشت: پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در یادداشتی در سوم مارس (۱۲ اسفند ۱۴۰۴) دستور داده است حمایت وزارت جنگ از سفر هیات‌های کنگره به منطقه تحت مسوولیت فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بدون تأیید وی انجام نشود.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، هگست در این یادداشت از دفتر امور قانون‌گذاری پنتاگون خواسته است به رهبران کنگره اطلاع دهد که حمایت وزارت جنگ از سفر هیئت‌های نمایندگان به منطقه در دسترس نخواهد بود.

آتلانتیک نوشت: این محدودیت در حالی اعمال شده که برخی نمایندگان کنگره برای بررسی خسارات ناشی از حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا و ارزیابی هزینه‌های بازسازی تأسیسات نظامی، درخواست بازدید و دریافت اطلاعات کرده‌اند، اما با مخالفت پنتاگون مواجه شده‌اند.

براساس این گزارش، «کریس مورفی» سناتور دموکرات ایالت کنتیکت در سفر اخیر خود به منطقه خلیج فارس خواستار بازدید از پایگاه هوایی العدید در قطر و دریافت توضیحات درباره خسارات وارده شد، اما پنتاگون با این درخواست موافقت نکرد.

همچنین «جونی ارنست» سناتور جمهوری‌خواه ایالت آیووا و عضو کمیته نیرو‌های مسلح سنا که سابقه خدمت در ارتش آمریکا را دارد در سفر خود به منطقه با محدودیت در بازدید از پایگاه‌های نظامی مواجه شد.

آتلانتیک نوشت: محدودیت‌های پنتاگون تنها به سفر‌های میدانی نمایندگان محدود نمی‌شود و دسترسی به برخی اطلاعات محرمانه نیز با محدودیت‌هایی همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که برخی نمایندگان دموکرات از حذف خود از جلسات توجیهی محرمانه درباره تهدید‌ها انتقاد کرده‌اند.

این رسانه آمریکایی به نقل از مقام‌های سابق وزارت دفاع آمریکا نوشت: محدود کردن دسترسی نمایندگان کنگره به اطلاعات و بازدید‌های میدانی، رویه‌ای متفاوت از سنت نظارتی کنگره بر عملکرد نیرو‌های نظامی آمریکا در جنگ‌های گذشته به شمار می‌رود.

این نشریه همچنین به محدودیت انتشار اطلاعات درباره تلفات نیرو‌های آمریکایی، خسارات واردشده به پایگاه‌های نظامی و هزینه‌های جنگ اشاره کرد و افزود: این وضعیت ارزیابی مستقل از میزان خسارات و هزینه‌های واقعی درگیری با ایران را دشوار کرده است.

پنتاگون نوشت: دولت آمریکا در حالی خواهان افزایش بودجه نظامی است که اطلاعات دقیق هزینه‌های عملیات علیه ایران و میزان خسارات وارده به تجهیزات و تأسیسات نظامی در دسترس عموم قرار نگرفته است.

تجاوز آمریکا به خاک ایران از فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴) آغاز شد و پاسخ ایران به این تجاوز، خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی واشنگتن در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس وارد کرد.

میزان هزینه‌های نظامی آمریکا، تلفات انسانی، خسارات پایگاه‌ها و نحوه اطلاع‌رسانی دولت درباره عملیات تجاوز غیرقانونی به خاک ایران به یکی از محور‌های اختلاف میان دولت و نمایندگان کنگره و رسانه‌ها تبدیل شده است.